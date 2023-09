L'iPhone 15 di Apple e la battaglia legale di Google sono i titoli principali del martedì

By

Nelle notizie di domani, Apple ospiterà il suo evento keynote annuale, dove dovrebbe rivelare i suoi attesissimi iPhone 15 e Apple Watch Series 9. Questo evento è cruciale per Apple, poiché le vendite di iPhone sono state in calo negli ultimi trimestri. Proprio la scorsa settimana, le azioni della società sono scese di oltre il 6% a causa delle notizie secondo cui la Cina avrebbe vietato gli iPhone ai dipendenti pubblici e alle aziende statali. La presentazione del nuovo iPhone e Apple Watch arriva in un momento critico poiché Apple cerca di riaccendere l’entusiasmo e aumentare le vendite.

Nel frattempo, Google sta affrontando una battaglia legale con il Dipartimento di Giustizia (DOJ) per le accuse di monopolio nella ricerca online. Il Dipartimento di Giustizia presenterà il suo caso nel tentativo di dimostrare che Google ha abusato della sua posizione dominante nel settore. Questa causa contro Google è un test significativo per il governo degli Stati Uniti, poiché cerca di utilizzare una legge vecchia di 133 anni per regolamentare il colosso della tecnologia e altri importanti attori del settore.

L’esito di entrambi gli eventi avrà un impatto sostanziale sul settore tecnologico. La presentazione del nuovo prodotto Apple determinerà la traiettoria futura dell'azienda, che si sforza di riconquistare la sua posizione di leader di mercato nel settore degli smartphone. D’altra parte, la battaglia legale di Google con il Dipartimento di Giustizia ha implicazioni più ampie per la regolamentazione delle grandi aziende tecnologiche e potrebbe costituire un precedente per futuri casi antitrust.

Nel complesso, i titoli di martedì promettono sviluppi entusiasmanti nel mondo della tecnologia. La presentazione dell'iPhone 15 di Apple e la battaglia legale di Google evidenziano le sfide e le opportunità continue affrontate dai principali attori del settore.

Definizioni:

– iPhone 15: l'ultima versione dello smartphone di punta di Apple, che dovrebbe essere svelata all'evento annuale dell'azienda.

– Apple Watch Series 9: la versione più recente dello smartwatch Apple, anch'essa prevista per il debutto all'evento principale.

– Dipartimento di Giustizia (DOJ): il dipartimento esecutivo federale degli Stati Uniti responsabile dell’applicazione della legge e dell’amministrazione della giustizia.

– Monopolio: si verifica quando una singola azienda ha il controllo esclusivo su un particolare mercato o settore, spesso portando a comportamenti anticoncorrenziali.

– Antitrust: si riferisce a leggi e regolamenti volti a prevenire i monopoli e promuovere la concorrenza leale sul mercato.

Fonte:

– Nessun URL – articolo originale di Yahoo Finance Live