Addio all'iPhone 13 Mini: Apple lancia il suo telefono più piccolo

Apple ha interrotto la produzione dell'iPhone 13 Mini, seguendo un destino simile a quello del suo predecessore, l'iPhone 12 Mini. Il telefono di dimensioni più piccole è stato rimosso dalla gamma Apple, lasciando spazio a iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, iPhone 13 e iPhone SE di seconda generazione (2022).

L'iPhone 12 Mini, introdotto nel 2020, ha ricevuto recensioni contrastanti. Mentre alcuni, incluso l'autore di questo articolo, erano fan delle dimensioni compatte, molti utenti sono rimasti delusi dalla durata della batteria e dallo schermo angusto. Di conseguenza, Apple ha dovuto ridurre la produzione dell’iPhone 12 Mini del 70% in meno di un anno.

Con l'uscita dalla produzione dell'iPhone 13 Mini, gli appassionati del piccolo schermo hanno ancora alcune opzioni. Rivenditori e operatori di terze parti come Amazon offrono ancora l'iPhone 13 Mini per l'acquisto. Inoltre, sono disponibili piccoli telefoni Android decenti, così come l'iPhone SE di seconda generazione economico, che presenta uno schermo da 4.7 pollici ma manca di alcune delle funzionalità avanzate presenti nel modello Mini fuori produzione, come la doppia fotocamera, MagSafe, 5G a banda ultralarga e Face ID.

Anche se Apple ha deciso di abbandonare la produzione di telefoni di piccole dimensioni, ci sono ancora delle alternative per chi preferisce un dispositivo compatto. La sospensione dell'iPhone 13 Mini potrebbe deludere alcuni, ma ci sono ancora opzioni disponibili sul mercato per chi cerca un telefono più piccolo.

Definizioni:

– iPhone 13 Mini: la versione più piccola dell'iPhone 13, introdotta da Apple nella sua gamma di smartphone.

– iPhone SE: un modello di iPhone economico con uno schermo di dimensioni più piccole, spesso rivolto agli utenti che preferiscono dispositivi compatti.

Fonte: Sheena Vasani, The Verge.