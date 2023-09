Nessun nuovo iPad atteso da Apple fino al 2024, secondo l'analista Ming-Chi Kuo

By

L'analista Apple Ming-Chi Kuo ha dichiarato che difficilmente l'azienda rilascerà nuovi modelli di iPad prima della fine del 2024. Questa notizia potrebbe deludere coloro che si aspettavano l'annuncio di un nuovo iPad nel prossimo futuro.

Mentre Apple ha recentemente tenuto l’evento Wonderlust, si è concentrato sulla presentazione di nuovi iPhone, Apple Watch e possibilmente AirPods. Le speculazioni suggeriscono che un aggiornamento dell'iPad potrebbe avvenire in ottobre, secondo Mark Gurman di Bloomberg. Gurman ha anche affermato che presto è previsto un iPad Air aggiornato, poiché l'ultimo aggiornamento per questo modello è avvenuto all'inizio del 2022. Tuttavia, l'aggiornamento più significativo per l'iPad Pro, che presenterà chip M3 e schermi OLED, sarà rilasciato il prossimo. anno. L'aggiornamento più recente dell'iPad Pro è avvenuto nell'ottobre 2022.

Apple non ha fornito commenti ufficiali riguardo al rilascio di nuovi iPad.

Oltre al ritardo nel rilascio dei nuovi iPad, Kuo aveva precedentemente riferito che la linea MacBook di Apple dotata di chip M3 non sarebbe stata disponibile quest'anno. È possibile che Apple organizzi un evento all’inizio del 2024 per lanciare insieme sia i nuovi iPad che i Mac, ma si tratta di una pura speculazione.

