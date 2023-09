Prossimo evento stampa di Apple: cosa possiamo aspettarci?

By

Apple si sta preparando per il suo attesissimo evento stampa, che si svolgerà presso la sede dell'azienda a Cupertino, in California. Mentre l’evento annuale dell’iPhone si è generalmente concentrato su aggiornamenti incrementali, quest’anno Apple dovrebbe introdurre per la prima volta la ricarica USB-C sui suoi smartphone. Questa mossa si allineerebbe alla recente legislazione dell’Unione Europea che richiede che tutti i piccoli dispositivi supportino la ricarica USB-C entro il 2024.

L’adozione della ricarica USB-C non solo semplificherebbe il processo di ricarica su vari dispositivi e marchi, ma ridurrebbe anche il numero di caricabatterie e cavi con cui i consumatori devono confrontarsi. Gli analisti ritengono che questo cambiamento rappresenti un cambiamento significativo nel design dell’iPhone, ma non drammatico.

Oltre alla ricarica USB-C, si dice che la gamma iPhone 15 disponga della funzione “Dynamic Island”, che sostituisce la tacca sulla parte superiore dello schermo. Si prevede che i modelli di fascia alta iPhone 15 Pro e 15 Pro Max avranno nuove funzionalità, tra cui una lente periscopica rivolta all'indietro per uno zoom ottico migliorato e un involucro in titanio per un dispositivo più leggero e sottile. Si prevede inoltre che questi modelli siano alimentati dall’ultimo chip A17 di Apple, che offre un’elaborazione più rapida e una maggiore durata della batteria.

L'evento stampa potrebbe anche fornire aggiornamenti sul visore per realtà mista di Apple, Vision Pro, il cui lancio è previsto per il 2024. Apple potrebbe anticipare nuove funzionalità e collaborazioni per questo prodotto futuristico.

Inoltre, è probabile che Apple sveli i suoi ultimi Apple Watch, incluso l'Apple Watch Series 9, insieme ai nuovi iPhone. L’azienda potrebbe anche presentare i suoi AirPod di prossima generazione con una custodia di ricarica compatibile con USB-C. Potrebbero essere annunciate anche le date di lancio dei prossimi sistemi operativi, come iOS 17.

Tuttavia, non si prevede che l’evento presenti nuovi iPad o computer Mac, poiché gli analisti prevedono che tali annunci arriveranno a ottobre. Allo stesso modo, non si prevede che Apple rilasci un dispositivo pieghevole per competere con le offerte di Samsung e Google.

In sintesi, il prossimo evento stampa di Apple promette aggiornamenti e cambiamenti entusiasmanti, con l’introduzione della ricarica USB-C sugli iPhone che rappresenta un punto culminante significativo. I consumatori possono anche aspettarsi nuove funzionalità nella gamma iPhone 15, nonché anticipazioni sul visore per realtà mista Vision Pro. L'evento si svolgerà presso la sede di Apple e sarà trasmesso in live streaming sul loro sito web.

