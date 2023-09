L’investimento segreto di Apple nell’intelligenza artificiale generativa

Nel tentativo di tenere il passo con i principali concorrenti come Amazon, Google e Meta, secondo quanto riferito, Apple ha dedicato risorse significative allo sviluppo dell’intelligenza artificiale (AI). Mentre altre aziende hanno rilasciato i propri strumenti di intelligenza artificiale più di un anno fa, Apple si è presa il tempo necessario per perfezionare le proprie offerte. Ora, si dice che il colosso della tecnologia spenda milioni di dollari al giorno per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Secondo The Information, Apple ha più team che lavorano su vari modelli di intelligenza artificiale. Uno di questi team si sta concentrando su un modello di generazione di immagini, mentre un altro sta lavorando su un modello multimodale in grado di gestire sia testo che dati visivi. Inoltre, esiste un’unità di intelligenza artificiale conversazionale guidata da John Giannandrea, vicepresidente senior di Apple per l’apprendimento automatico e la strategia di intelligenza artificiale, originariamente coinvolto per migliorare Siri.

Questi modelli di intelligenza artificiale hanno il potenziale per automatizzare le attività tramite Siri e potrebbero anche essere utilizzati come chatbot del servizio clienti AI per AppleCare. Secondo quanto riferito, il più grande modello fondamentale di Apple, denominato "Ajax GPT", supera il GPT 3.5 di OpenAI, che alimenta la versione gratuita di ChatGPT, in termini di potenza e capacità. Si dice che Ajax GPT abbia oltre 200 miliardi di parametri, mentre GPT 3.5 ha circa 175 miliardi di parametri.

Tuttavia, lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni come Ajax GPT comporta costi significativi. Il processo di formazione richiede hardware costoso, grandi quantità di dati e un notevole consumo di energia. Nonostante le sfide finanziarie e logistiche coinvolte, Apple continua a investire molto nell’intelligenza artificiale generativa senza fare annunci ufficiali sui suoi progressi.

Con questo sostanziale investimento nell’intelligenza artificiale, Apple mira a rimanere competitiva in un settore in rapida evoluzione. Sfruttando l’intelligenza artificiale generativa, l’azienda spera di offrire funzionalità uniche e innovative ai propri clienti, distinguendosi dalla concorrenza.

Fonte:

- L'informazione