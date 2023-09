iOS 17 introduce nuove entusiasmanti funzionalità: modalità StandBy, segreteria telefonica dal vivo e altro ancora

iOS 17, l'ultimo sistema operativo di Apple, sarà disponibile per il download pubblico il 18 settembre. Durante l'evento di lancio dell'iPhone 15 di Apple, la società ha annunciato l'arrivo di iOS 17, presentato per la prima volta alla Worldwide Developers Conference (WWDC) di giugno.

Gli utenti iPhone possono aspettarsi una serie di nuove funzionalità con il rilascio di iOS 17. La modalità StandBy è un'aggiunta notevole, che consente agli utenti di trasformare il proprio iPhone in un orologio da comodino quando viene posizionato su un lato. La funzione Live Voicemail offre un pratico servizio di trascrizione, visualizzando una trascrizione in tempo reale dei messaggi vocali mentre vengono registrati. Anche la correzione automatica e la trascrizione vocale hanno ricevuto miglioramenti, migliorando l'esperienza dell'utente.

Inoltre, ora Siri può essere attivato senza dover dire prima "ciao". Inoltre, iOS 17 introduce una nuova app Journal, che offre agli utenti la possibilità di creare adesivi personalizzabili e impostare poster di contatto. La funzione NameDrop consente una facile condivisione delle informazioni di contatto tramite AirDrop riunendo due dispositivi iPhone.

Per gli utenti iPad, il 17 settembre verrà lanciata anche la versione completa di iPadOS 18. Questo aggiornamento migliora l'interazione dei widget e consente agli utenti di personalizzare le proprie schermate di blocco. I modelli iPad compatibili includono iPad di sesta generazione, iPad mini di quinta generazione, iPad Air di terza generazione e iPad Pro di seconda generazione da 6 pollici o successivi.

Tuttavia, è importante notare che non tutte le funzionalità di iOS 17 potrebbero essere disponibili in ogni paese o regione. Apple consiglia agli utenti di controllare il proprio sito Web per informazioni specifiche sulla disponibilità delle funzionalità.

In conclusione, iOS 17 presenta nuove interessanti funzionalità per gli utenti iPhone, come la modalità StandBy, la segreteria telefonica live e la funzionalità Siri migliorata. Il rilascio di iPadOS 17 apporta anche miglioramenti all’esperienza utente di iPad. Gli appassionati di Apple non vedono l'ora di esplorare queste nuove funzionalità e aggiornamenti quando i sistemi operativi saranno disponibili per il download.

Fonte:

– Apple (www.apple.com)

– TechRadar (www.techradar.com)