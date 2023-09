Apple annuncia iPhone 15 e Apple Watch all'evento di lancio annuale

By

Apple ha tenuto il suo evento annuale di lancio dell’iPhone all’Apple Park di Cupertino, in California, svelando gli attesissimi iPhone 15 e iPhone 15 Plus. L'evento ha presentato anche il nuovissimo Apple Watch, realizzato al 95% in titanio.

Un cambiamento notevole nella gamma di prodotti Apple è l'abbandono della pelle come materiale. L'azienda ha introdotto diversi nuovi cinturini e colori basati su fibra e plastica, dimostrando il proprio impegno nell'utilizzo di materiali riciclati. Questa mossa segna un allontanamento dal lancio originale di Apple Watch nel 2014, che enfatizzava la moda e le finiture di lusso come la pelle.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus ora dispongono di Dynamic Island, una funzionalità introdotta nel precedente iPhone 14 Plus. Questa tecnologia di visualizzazione dinamica è disponibile sia sui modelli di fascia alta che su quelli di fascia bassa dell'iPhone 15.

L'iPhone 15 è stato presentato in un video di anteprima, mostrando i suoi nuovi colori: rosa tenue, giallo, verde, blu e nero. Tim Cook, CEO di Apple, ha presentato l'ultima aggiunta alla gamma iPhone.

In termini di prezzo, l’Apple Watch Ultra 2 avrà un prezzo di $ 799, la Serie 9 a $ 399 e l’SE di seconda generazione a $ 249.

Apple sta rivoluzionando anche i suoi cinturini per l'Apple Watch. Con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, l'azienda ha introdotto nuovi cinturini in tessuto pregiato che sono al 100% privi di pelle. Apple ha collaborato con il marchio di lusso Hermès su quattro nuovi cinturini e ha annunciato una collaborazione con il marchio di abbigliamento sportivo Nike.

Il punto forte del nuovo Apple Watch Ultra 2 è il chip S9, che consente una localizzazione precisa attraverso un'architettura a banda ultralarga di seconda generazione. Vanta un nuovo display capace di 3,000 nit, 72 ore di durata della batteria e titanio riciclato al 95%.

Durante l'evento sono state evidenziate anche le iniziative ambientali di Apple. L'ex amministratore dell'Environmental Protection Agency e dirigente di Apple Lisa Jackson ha discusso dell'impegno dell'azienda verso l'energia pulita e la riduzione delle emissioni nella sua catena di fornitura.

In un video sulle iniziative ambientali di Apple, l'attrice Octavia Spencer ha fatto un cameo nel ruolo di "Madre Natura", insieme a Tim Cook e Lisa Jackson.

L'attenzione di Apple sull'intelligenza artificiale è stata evidente con l'introduzione del “motore neurale”, un acceleratore AI incorporato nei suoi chip. Questa tecnologia migliora le capacità di apprendimento automatico ottimizzando al tempo stesso il consumo energetico, distinguendo Apple da concorrenti come OpenAI e Google.

Sono state inoltre annunciate nuove funzionalità per Apple Watch, tra cui Double Tap, che consente agli utenti di interagire con il dispositivo utilizzando l'indice e il pollice senza toccare lo schermo. Anche la funzione "Trova il mio iPhone" dell'orologio è stata migliorata per fornire informazioni sulla posizione più precise.

Nel complesso, l'evento di lancio annuale di Apple ha presentato le sue ultime innovazioni in fatto di smartphone e smartwatch, dimostrando l'impegno dell'azienda nei confronti della sostenibilità, dell'intelligenza artificiale e dell'esperienza utente.

Fonte:

– CNBC: [Titolo articolo](URL)

– Apple Inc.: [Titolo articolo](URL)