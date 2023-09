Apple e AAA collaborano per portare l'assistenza stradale via satellite sugli iPhone

Apple ha annunciato una nuova partnership con AAA per portare l'assistenza stradale via satellite su iPhone 15 e iPhone 14. Questa funzionalità si espande sull'attuale SOS emergenze via satellite, introdotto con iPhone 14. Con questo nuovo servizio, gli utenti iPhone possono ora ricevono aiuto per problemi con l'auto, come una gomma a terra o la mancanza di benzina quando sono fuori dalla portata del cellulare.

Attivando un nuovo iPhone 14 o iPhone 15, gli utenti riceveranno due anni di accesso gratuito a SOS emergenze e Assistenza stradale. I servizi forniti tramite questa funzionalità sono coperti dai termini di iscrizione AAA per i membri AAA o disponibili con pagamento in base all'uso per i non membri.

Per accedere al servizio di assistenza stradale, gli utenti possono semplicemente inviare un messaggio ad AAA per chiedere aiuto in situazioni di emergenza come rimanere chiusi fuori dall'auto o rimanere senza carburante. Questa funzione utilizza l'opzione SMS di emergenza via satellite di Apple quando non è disponibile copertura cellulare o Wi-Fi.

Quando un utente contatta AAA per assistenza, sullo schermo verrà visualizzato un breve questionario per raccogliere i dettagli essenziali. Questi dettagli possono quindi essere trasmessi via satellite ad AAA, che invierà un messaggio diretto all'utente e invierà assistenza alla sua posizione. Tuttavia, è importante notare che questa funzione satellitare richiede una linea di vista libera verso il cielo, quindi potrebbe non funzionare in aree molto boscose o in altri luoghi con visuale ostruita.

Sebbene Apple non abbia annunciato il costo di SOS emergenze dopo i primi due anni, si tratta di una gradita aggiunta per gli utenti iPhone che potrebbero trovarsi ad aver bisogno di assistenza in aree remote o situazioni in cui i metodi di comunicazione tradizionali non sono disponibili.

Fonti: Apple, AAA