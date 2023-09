Il prossimo iPhone 15 di Apple: cosa aspettarsi

Apple si sta preparando a svelare il suo attesissimo iPhone 15 durante la sua presentazione annuale dei prodotti. Il colosso della tecnologia ha registrato un lieve calo delle vendite, con tre trimestri consecutivi di numeri in calo, segnalando un’altra possibile flessione nel trimestre in corso. Ciò ha comportato un calo del prezzo delle azioni Apple e un arresto della crescita del suo valore di mercato.

Analogamente alle iterazioni precedenti, non si prevede che l’iPhone 15 presenterà progressi tecnologici rivoluzionari. Invece, probabilmente offrirà miglioramenti incrementali a chip, batteria e fotocamere. Tuttavia, un cambiamento degno di nota è l’adozione dello standard del cavo USB-C, che Apple probabilmente introdurrà per la ricarica.

Questo passaggio a USB-C è principalmente guidato da un mandato delle autorità di regolamentazione europee che richiede l’eliminazione graduale dei cavi delle porte Lightning entro il 2024. Si ipotizza se Apple implementerà questo cambiamento a livello globale o lo limiterà al mercato europeo. Fortunatamente, molti consumatori possiedono già cavi USB-C a causa del loro ampio utilizzo su vari dispositivi, rendendo la transizione relativamente conveniente. I cavi USB-C offrono anche velocità di ricarica e trasferimenti di dati più rapidi rispetto ai cavi Lightning, il che può essere visto come positivo per i consumatori.

Inoltre, i modelli iPhone 15 potrebbero presentare una riprogettazione, con un ritaglio che cambia forma sullo schermo noto come “Dynamic Island”. Questo elemento di design è stato introdotto per la prima volta con i dispositivi Pro e Pro Max dello scorso anno. Si vocifera anche che le versioni Pro e Pro Max incorporino un teleobiettivo in stile periscopio con uno zoom ottico 6x, fornendo un'esperienza fotografica migliorata per la fotografia a lunga distanza.

Con questi aggiornamenti gli analisti prevedono un potenziale aumento dei prezzi dei modelli Pro e Pro Max. Ciò avviene in un momento in cui l’inflazione post-pandemica sta già incidendo sui bilanci delle famiglie, mettendo alla prova la disponibilità dei consumatori a pagare per dispositivi premium.

Oltre ai nuovi iPhone, Apple dovrebbe presentare anche i suoi ultimi smartwatch e il prossimo sistema operativo iOS 17. iOS 17 introdurrà funzionalità come le trascrizioni in tempo reale delle chiamate senza risposta, consentendo agli utenti di decidere se rispondere alla chiamata prima che il messaggio vocale venga registrato.

Nel complesso, il rilascio dell'iPhone 15 di Apple è molto atteso, anche in assenza di importanti progressi tecnologici. Si prevede che l’adozione di cavi USB-C, miglioramenti della fotocamera e aggiornamenti software attireranno i consumatori e incrementeranno le vendite.

