Apple considera un aumento dei prezzi per iPhone 15 Pro Max: rapporto

Secondo un recente rapporto di TrendForce, Apple sta pensando di aumentare il prezzo dell’iPhone 15 Pro Max fino a 100 dollari. Tuttavia, si prevede che l'opzione di archiviazione di base per iPhone 15 Pro Max rimarrà a 128 GB. Ciò significa che se hai intenzione di acquistare l'iPhone 15 Pro Max, potresti dover pagare $ 1,199 per 128 GB di spazio di archiviazione.

È interessante notare che il rapporto suggerisce anche che l’iPhone 15 Pro non vedrà un aumento di prezzo e continuerà a essere venduto a 999 dollari, lo stesso prezzo dell’iPhone 14 Pro dell’anno scorso. Ciò contraddice le voci precedenti secondo cui entrambi i modelli Pro avrebbero subito un aumento di prezzo. Inoltre, il rapporto afferma che le varianti di fascia alta di iPhone 15 Pro e Pro Max offriranno fino a 1 TB di spazio di archiviazione.

Anche se non possiamo confermare l'accuratezza di queste affermazioni finché Apple non lancerà ufficialmente la serie iPhone 15, vale la pena notare che l'aumento dei prezzi per l'iPhone 15 Pro Max potrebbe essere giustificato se fosse effettivamente dotato di uno chassis in titanio e di una lente periscopica, come si dice. . Si prevede che la gamma iPhone 15 includerà significativi aggiornamenti hardware e software, tra cui il chipset A17 Bionic, funzionalità iOS 17, ricarica rapida USB-C, supporto Thunderbolt 4 e altro ancora.

Se desideri saperne di più, resta sintonizzato per la copertura in diretta di Beebom dell'evento di lancio del 12 settembre. Nel frattempo potete leggere il nostro articolo dedicato alle aspettative di iPhone 15 e condividere le vostre opinioni sui prossimi modelli.

Definizioni:

– USB Type-C: un connettore USB universale in grado di trasmettere sia energia che dati ad alta velocità.

– Cornici: la cornice attorno al display di un dispositivo.

– TrendForce: un fornitore di servizi di consulenza e intelligence di mercato.

Fonte:

– Rapporto 9to5Mac tramite TrendForce (fonte delle informazioni)

– Beebom (copertura dell'evento di lancio)