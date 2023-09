La serie Apple iPhone 15: potenziale aumento dei prezzi

By

L'imminente lancio della serie Apple iPhone 15 è atteso con impazienza dagli appassionati di tecnologia, con l'uscita prevista per il 12 settembre 2023. Con l'avvicinarsi dell'evento di lancio, sono emerse numerose fughe di notizie e voci su specifiche, caratteristiche e prezzo del nuovo iPhone. . Tuttavia, l’argomento che ha suscitato più dibattito è il prezzo potenziale della serie iPhone 15.

Secondo diverse indiscrezioni quest'anno esiste la possibilità di un aumento significativo dei prezzi, in particolare per la versione iPhone 15 Pro. L'analista Apple Dan Ives di Wedbush ha suggerito che sia l'iPhone 15 Pro che l'iPhone 15 Pro Max potrebbero vedere un aumento di prezzo di $ 100 rispetto ai loro predecessori. Anche se questa speculazione deve ancora essere confermata da Apple, non è la prima volta che viene sollevata la possibilità di un aumento dei prezzi.

Durante una conferenza trimestrale sugli utili, il CEO di Apple Tim Cook ha riconosciuto che i clienti sono disposti a investire di più per ottenere il meglio che possono permettersi nella categoria degli smartphone. Ciò è in linea con la tradizione di Apple di introdurre miglioramenti e innovazioni con ogni nuova versione di iPhone. Si prevede che le versioni Pro presenteranno aggiornamenti significativi, che potrebbero giustificare il potenziale aumento dei prezzi per i potenziali acquirenti.

Per mettere questo in prospettiva, il prezzo di partenza del modello iPhone 14 Pro era di $ 999, mentre l’iPhone 14 Pro Max partiva da $ 1,099. Queste cifre forniscono una base per stimare il potenziale prezzo della serie iPhone 15 Pro.

Inoltre, gli analisti di mercato ipotizzano che il prolungato ciclo di aggiornamento possa essere un altro fattore trainante dietro il potenziale aumento dei prezzi. Con oltre 1.2 miliardi di possessori di iPhone in tutto il mondo che non hanno aggiornato i propri dispositivi da quattro anni o più, il rilascio della serie iPhone 15 potrebbe essere un motivo convincente per investire in modelli più recenti.

Mentre aspettiamo con impazienza il rilascio ufficiale della serie iPhone 15, l'evento Apple del 12 settembre 2023 ci fornirà tutti i dettagli, inclusi il prezzo esatto, le specifiche, le caratteristiche e il design dei nuovi iPhone. Resta sintonizzato per scoprire cosa ha in serbo Apple per i suoi ultimi dispositivi di punta.

Fonte:

– Analista Apple Dan Ives presso Wedbush (Via 9To5Mac)

– Dichiarazione sugli utili trimestrali del CEO di Apple, Tim Cook