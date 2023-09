Apple svela entusiasmanti aggiornamenti e potenziali aumenti di prezzo per iPhone 15 Pro e Pro Max

Apple è pronta a rivelare la sua ultima gamma di prodotti al prossimo evento “Wonderlust”, con gli attesissimi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Oltre a questi nuovi smartphone, i consumatori possono aspettarsi di vedere l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra 2, i nuovi AirPods Pro e altro ancora. Ma sono le novità che Apple ha in serbo per i nuovi modelli di iPhone ad attirare l'attenzione di tutti, in particolare il potenziale aumento dei prezzi.

Uno dei motivi principali dell'aumento dei prezzi dell'iPhone 15 Pro e Pro Max è l'introduzione di entusiasmanti aggiornamenti. Apple ha piani ambiziosi per la linea iPhone 15, incluso il passaggio da Lightning a USB-C, il supporto per la ricarica wireless Qi 2, un pulsante di disattivazione audio programmabile con una funzione di pulsante di azione sui modelli Pro, tra le altre funzionalità.

Un recente rapporto di Digitimes suggerisce che anche la serie iPhone 15 Pro potrebbe vedere un aumento significativo dei prezzi a causa di due importanti aggiornamenti. Innanzitutto, Apple sta valutando il passaggio dal telaio in acciaio inossidabile a quello in titanio, che potrebbe aumentare i costi di produzione. In secondo luogo, il modello Pro Max potrebbe presentare esclusivamente un aggiornamento dell'obiettivo periscopico, consentendo uno zoom ottico 5-6x, con alcune fonti che ipotizzano anche una capacità di zoom ottico 10x.

In termini di prezzo, iPhone 15 Pro e Pro Max potrebbero diventare i modelli di iPhone più costosi fino ad oggi. L'aggiunta della nuova fotocamera con zoom ottico potrebbe potenzialmente aumentare il prezzo del Pro Max di 200 dollari. Secondo Forbes, la ripartizione dei prezzi prevista per la gamma iPhone 15 è la seguente: iPhone 15 a partire da $ 799, iPhone 15 Plus a partire da $ 899, iPhone 15 Pro a partire da $ 1,099 e iPhone 15 Pro Max a partire da $ 1,299.

Si ritiene che la decisione di Apple di implementare questi cambiamenti sia una mossa strategica per bilanciare la domanda tra i suoi modelli di iPhone. Nel ciclo precedente, i modelli Pro e Pro Max superavano le vendite dei modelli iPhone e Plus standard a causa di una piccola differenza di prezzo. Aumentando il divario di prezzo tra i modelli Pro e non Pro, Apple mira a livellare la domanda e supportare la propria catena di fornitura. Di conseguenza, l’iPhone 15 Pro costerà quasi 300 dollari in più rispetto all’iPhone 15 standard, mentre l’iPhone 15 Pro Max costerà circa 400 dollari in più rispetto all’iPhone 14 Plus.

Queste differenze di prezzo potrebbero far riflettere due volte i potenziali upgrade, ma Apple cerca di aumentare il prezzo di vendita medio per compensare il calo complessivo del mercato degli smartphone. Resta da vedere se gli aggiornamenti e gli aumenti di prezzo saranno giustificati e se i consumatori riterranno che i nuovi iPhone valgano l’investimento. L’evento Apple è previsto per il 12 settembre.

Fonte:

– Digitime

- Forbes