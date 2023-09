Come guardare l'evento Keynote di settembre di Apple

By

Gli appassionati di tecnologia di tutto il mondo hanno atteso con impazienza il prossimo evento keynote di settembre di Apple. Fortunatamente, puoi unirti all'entusiasmo trasmettendo in live streaming l'evento online. Ecco una guida su come guardare l'attesissimo evento:

1. Visita il sito Web ufficiale di Apple: inizia navigando nel sito Web ufficiale di Apple. Nella sezione “eventi Apple” troverai la diretta streaming dell'evento. Basta fare clic sul collegamento per accedere allo streaming e godersi l'evento principale in tempo reale.

2. Controlla il canale YouTube di Apple: Apple trasmetterà anche l'evento in live streaming sul suo canale YouTube. Se preferisci guardare tramite YouTube, visita il canale e assicurati di attivare le notifiche per non perdere nessun aggiornamento.

3. Utilizza l'app Apple TV: se disponi di una Apple TV, puoi accedere allo streaming live tramite l'app Apple TV. Apri l'app e cerca il live streaming dell'evento. Ciò ti consentirà di guardare l'evento principale comodamente dal tuo salotto su uno schermo più grande.

Seguendo questi semplici passaggi, puoi sintonizzarti sull'evento keynote di settembre di Apple ovunque tu sia. Rimani aggiornato con gli ultimi annunci di prodotti, i progressi tecnologici e le entusiasmanti novità di Apple.

Definizioni:

– Evento Keynote: una presentazione o un annuncio di Apple che mette in mostra nuovi prodotti, aggiornamenti software e tecnologie innovative.

– Live Stream: la trasmissione di un evento in tempo reale su Internet, consentendo agli spettatori di guardare l'evento mentre si svolge.

Fonte:

– Sito ufficiale di Apple

– Canale YouTube di Apple

– Applicazione Apple TV