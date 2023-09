ISOLA DINAMICA E FOTOCAMERA DA 48MP PREVISTE SU IPHONE 15 E IPHONE 15 PLUS

Secondo quanto riportato, Apple sta pianificando di introdurre alcune delle principali funzionalità dell’iPhone 14 Pro sui suoi prossimi modelli iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Queste funzionalità includono il sistema di fotocamere anteriori Dynamic Island e la fotocamera posteriore da 48 MP.

Dynamic Island è un ritaglio a forma di pillola che ospita la fotocamera frontale e i sensori Face ID. Si dice che sia più piccolo dell'attuale notch presente sui modelli iPhone, offrendo agli utenti più spazio sullo schermo. Questa funzionalità è stata introdotta per la prima volta con iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Insieme a Dynamic Island, anche iPhone 15 e iPhone 15 Plus dovrebbero ricevere un aggiornamento alla fotocamera posteriore. La fotocamera posteriore da 48 MP offrirà una migliore fotografia in condizioni di scarsa illuminazione e maggiori dettagli nelle immagini, superando l’attuale fotocamera posteriore da 12 MP sui modelli di iPhone esistenti.

Oltre a questi miglioramenti della fotocamera, si prevede che iPhone 15 e iPhone 15 Plus disporranno di un chip A16 Bionic più veloce. Tuttavia, i rapporti suggeriscono che Apple riserverà il nuovo processore A17 Bionic per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Si prevede inoltre che i modelli di iPhone 15 non professionali non includano il display ProMotion, uno schermo con una frequenza di aggiornamento più elevata che migliora lo scorrimento e le animazioni.

Nel complesso, iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno aggiornamenti significativi rispetto agli attuali modelli di iPhone. Con prestazioni, fotocamere e funzionalità migliorate, questi nuovi modelli offriranno agli utenti un'esperienza smartphone migliorata. Si dice che iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno disponibili per la vendita il 22 settembre.

Fonte:

– Mark Gurman di Bloomberg