Apple annuncia iPhone 15, Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2

L'attesissimo evento iPhone 15 di Apple è finalmente arrivato, con la presentazione del nuovissimo Apple iPhone 15. Si dice che sarà disponibile in quattro diversi modelli, l'iPhone 15 introduce un nuovo design nei modelli più economici e un cambiamento significativo nella porta di ricarica , il primo per iPhone in oltre un decennio.

Ma questo non è l'unico annuncio di Apple oggi. Oltre ai nuovi iPhone, Apple ha presentato anche l'Apple Watch Series 9 e l'Apple Watch Ultra 2. L'Apple Watch Series 9 è dotato del processore S9, che è il 30% più veloce rispetto al suo predecessore, offrendo prestazioni migliorate per le attività quotidiane e le interazioni con Siri . Introduce inoltre la funzione Doppio tocco, che consente agli utenti di interagire con il proprio Apple Watch in modo più conveniente.

In termini di sostenibilità, Apple ha fatto passi da gigante. L’Apple Watch Series 9 incorpora il maggior numero possibile di materiali riciclati, incluso per la prima volta l’uso di cobalto riciclato. Anche il cinturino Sports è realizzato con materiali riciclati. Inoltre, Apple si è impegnata ad alimentare tutta la produzione di Apple Watch con elettricità rinnovabile e ha investito in elettricità verde per compensare le emissioni previste dalla ricarica degli utenti.

Apple ha inoltre colto l’occasione per evidenziare il proprio impegno a favore della sostenibilità attraverso l’iniziativa Apple 2030. L'edificio principale dell'azienda è completamente a zero emissioni di carbonio e funziona con elettricità rinnovabile. Oltre 100 fornitori hanno accettato di utilizzare elettricità rinnovabile e Apple ha avviato iniziative di conservazione come la piantumazione di foreste e la ricostruzione delle mangrovie. Entro il 2030, Apple punta a raggiungere un impatto climatico netto pari a zero per tutti i suoi prodotti.

L'Apple Watch Ultra 2, un aggiornamento rispetto al modello dell'anno scorso, vanta la nuova funzionalità Doppio tocco e funzionalità Siri migliorate. È dotato di un display impressionante con una luminosità massima di 3000 nit. L'Ultra 2 enfatizza anche le nuove funzionalità per il ciclismo e il jogging, oltre alla sua idoneità per subacquei ed esploratori. Come la Serie 9, è realizzata con materiali riciclati ed è un prodotto completamente a zero emissioni di carbonio.

L'iPhone 15 ruba la scena con i suoi splendidi colori pastello e un notevole cambiamento nel design frontale. Come sempre, Apple ha combinato l'innovazione con l'estetica per offrire un dispositivo mozzafiato.

Fonte:

– Tendenze digitali