Apple iPhone 14 riceve uno sconto enorme nella vendita Flipkart

Riepilogo: Apple ha ridotto il prezzo dei suoi vecchi modelli di iPhone in seguito al lancio della nuova serie Apple iPhone 15. L'Apple iPhone 14, che inizialmente ha ricevuto un'accoglienza tiepida a causa delle sue somiglianze con l'iPhone 13, è ora disponibile con uno sconto significativo nei saldi Flipkart. L'iPhone 14 è dotato di un display Super Retina XDR da 6.1 pollici, una configurazione a doppia fotocamera ed è alimentato da un chipset simile a quello dell'iPhone 13 con core aggiuntivi. Originariamente al prezzo di Rs 79,900, l'iPhone 14 può ora essere acquistato per Rs 27,899 nella vendita Flipkart dopo uno sconto di Rs 40,100. Inoltre, gli acquirenti possono usufruire di un ulteriore sconto di Rs 4000 sulle transazioni con carta di debito EMI di HDFC Bank e con carta di credito, portando il prezzo a Rs 63,999. Flipkart offre anche offerte di scambio fino a Rs 36,100 di sconto in cambio di vecchi smartphone, con un prezzo finale di Rs 27,899. Il lancio della nuova serie iPhone 15 suggerisce che l'iPhone 14 di Apple riceverà presto una sostanziale riduzione di prezzo sugli store ufficiali Apple. Tuttavia, per coloro che desiderano acquistare l'iPhone 14 con uno sconto interessante, i saldi Flipkart in corso rappresentano un'eccellente opportunità.

L'Apple iPhone 14, con le sue funzionalità aggiornate e il prezzo ridotto, offre un'opzione interessante tra la serie Apple iPhone 14, che include iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. È importante notare che questa offerta scontata è disponibile solo per un periodo limitato su Flipkart, rendendolo un momento opportuno per acquistare l'iPhone 14 a un prezzo molto conveniente. Con le sue funzionalità avanzate della fotocamera, il potente chipset e il display coinvolgente, l'iPhone 14 è una scelta promettente per gli appassionati di smartphone. Tieni presente che la disponibilità delle offerte di HDFC Bank e gli sconti di cambio di Flipkart aggiungono ulteriore valore a questo accordo.

Fonte:

– Vendita Flipkart

– Negozio ufficiale Apple