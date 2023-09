Apple presenta nuove opzioni di spazio di archiviazione più elevate per i piani iCloud

Apple ha annunciato nuove opzioni di spazio di archiviazione più elevate per i suoi piani iCloud durante l'evento iPhone 15. Fino ad ora, i singoli account iCloud avevano un limite massimo di archiviazione di 2 TB per $ 9.99 al mese. Tuttavia, a partire dal 18 settembre, Apple offrirà piani da 6 TB e 12 TB per soddisfare la crescente domanda di maggiore spazio di archiviazione per foto, video, documenti e dati personali.

Il nuovo piano da 6 TB di iCloud+ avrà un prezzo di $ 29.99 al mese negli Stati Uniti, mentre il piano da 12 TB costerà $ 59.99 al mese. Questi livelli di archiviazione possono anche essere condivisi con un massimo di sei persone tramite Condivisione famiglia.

Oltre alle maggiori opzioni di archiviazione, questi piani includeranno tutte le altre funzionalità di iCloud+ come iCloud Private Relay e HomeKit Secure Video. Ciò significa che gli utenti non solo beneficeranno di una maggiore capacità di archiviazione, ma godranno anche di funzionalità di sicurezza e privacy migliorate.

Al momento non è chiaro se questi nuovi livelli di archiviazione possano essere combinati con un abbonamento Apple One Premier, che offre già 2 TB di spazio di archiviazione, consentendo potenzialmente agli utenti di avere una allocazione di spazio di archiviazione totale di 14 terabyte.

Sebbene queste opzioni di archiviazione più grandi abbiano un prezzo più elevato, forniscono una soluzione per le persone che hanno già superato la precedente allocazione massima di 4 TB (2 TB iCloud + 2 TB di Apple One). Gli utenti potranno abbonarsi a questi piani iCloud ampliati a partire dal 18 settembre.

Fonte:

– [Fonte 1: Titolo della fonte]

– [Fonte 2: Titolo della fonte]