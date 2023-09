L'Apple Glasgow Store raggiunge l'accordo salariale dopo la sindacalizzazione

By

Il negozio Apple di Glasgow, in Scozia, ha raggiunto un accordo salariale con l'azienda in seguito alla sua sindacalizzazione. A novembre, i dipendenti del negozio hanno votato a favore della rappresentanza del sindacato britannico GMB. L'Apple Retail Workers Union ha annunciato che il personale ha rifiutato il modello retributivo di Apple e ha invece garantito aumenti salariali minimi e compensi per tutti i membri. Inoltre, la maggior parte del personale beneficerà di un miglioramento retributivo, molti dei quali riceveranno un aumento del 7%.

Secondo l’Apple Retail Workers Union, il successo delle trattative evidenzia i vantaggi di avere un sindacato. Sono stati in grado di rendere il modello retributivo di Apple più equo e meno dipendente da parametri arbitrari. Il negozio Apple di Glasgow è stato il primo nel Regno Unito a sindacalizzare e ha formalizzato il suo status di stabilimento sindacalizzato riconosciuto a febbraio, dopo aver raggiunto un accordo con Apple.

Vale la pena ricordare che Apple si è storicamente opposta alla formazione di sindacati nei suoi negozi al dettaglio. Il National Labor Relations Board negli Stati Uniti ha addirittura dichiarato l'azienda colpevole di attività antisindacali illegali. La decisione di sindacalizzare presso il negozio Apple di Glasgow è stata guidata dalle preoccupazioni per le questioni ignorate relative alla retribuzione e alle condizioni di lavoro. I dipendenti hanno ritenuto che le loro lamentele fossero state ignorate, e un membro del personale ha espresso la propria disillusione paragonando l’atto di segnalare problemi allo “scrivere una lettera a Babbo Natale”.

