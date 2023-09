Apple si appresta a svelare il prossimo iPhone, la linea iPhone 15

Apple si sta preparando a rivelare il suo ultimo modello di iPhone, l'iPhone 15, durante un evento molto atteso presso la sede di Cupertino. L'azienda spera che il lancio del suo prodotto di punta contribuirà a incrementare le vendite, che hanno subito un calo negli ultimi trimestri. Si prevede che la prossima gamma di iPhone 15 presenterà progressi incrementali nella tecnologia, inclusi miglioramenti ai chip, alla batteria e alle fotocamere del dispositivo.

Le voci suggeriscono che i modelli base di iPhone 15 saranno dotati di un ritaglio che cambia forma sullo schermo chiamato “Dynamic Island”, che verrà utilizzato per le notifiche delle app. Inoltre, i modelli di fascia alta iPhone 15 Pro e Pro Max possono includere un teleobiettivo in stile periscopio con zoom ottico 6x, migliorando la qualità delle fotografie a lunga distanza. Tuttavia, questo sarebbe ancora inferiore allo zoom ottico 10x offerto dal Samsung Galaxy S22 Ultra.

A causa della fotocamera migliorata e di altri miglioramenti, gli analisti prevedono che i prezzi dei modelli Pro e Pro Max potrebbero aumentare di ulteriori 100-200 dollari. Questo aumento dei prezzi metterà alla prova la disponibilità dei consumatori a pagare per smartphone premium in un contesto di inflazione post-pandemia e incertezze economiche.

Un cambiamento significativo che Apple dovrebbe annunciare è l’adozione dello standard del cavo USB-C per caricare l’iPhone 15 e i modelli futuri. Questa transizione è in risposta a un mandato delle autorità di regolamentazione europee, che stanno eliminando gradualmente i cavi per porte Lightning attualmente utilizzati da Apple. I cavi USB-C offrono velocità di ricarica e trasferimento dati più elevate, rendendoli una scelta popolare tra gli utenti.

Oltre ai nuovi iPhone, è probabile che Apple sveli la prossima generazione di smartwatch durante l'evento. L'azienda introdurrà anche iOS 17, l'ultima versione del suo sistema operativo, che includerà nuove funzionalità come la trascrizione in tempo reale dei messaggi vocali e una migliore gestione delle chiamate.

La presentazione del prodotto Apple arriva in un momento difficile per l'azienda, poiché deve affrontare un lieve calo delle vendite e un calo dei prezzi delle azioni. Tuttavia, l’attesa per il rilascio della linea iPhone 15 fa sperare in una rinascita dell’interesse dei consumatori e in un miglioramento delle prestazioni finanziarie.

