Apple si appresta a presentare iPhone 15 con aggiornamenti incrementali e ricarica USB-C

Apple si sta preparando per la sua vetrina annuale di prodotti in cui dovrebbe svelare la prossima generazione di iPhone. L’evento arriva in un momento in cui la società sta affrontando un lieve calo delle vendite, con conseguente calo del prezzo delle sue azioni. Nonostante ciò, Apple sta cercando di attirare i consumatori con progressi incrementali nella sua gamma di iPhone 15, che probabilmente includerà modelli base e versioni premium.

Si prevede che i modelli iPhone 15 presenteranno miglioramenti a chip, batteria e fotocamere. I modelli base potrebbero anche ricevere una riprogettazione che incorpori lo schermo "Dynamic Island" di Apple, introdotto nei dispositivi Pro e Pro Max dello scorso anno. Le voci suggeriscono che le versioni Pro e Pro Max potrebbero essere dotate di un teleobiettivo in stile periscopio, che offre uno zoom ottico 6x. Sebbene sia in ritardo rispetto al Galaxy S22 Ultra di Samsung, sarà comunque un aggiornamento significativo rispetto alla generazione precedente.

Per giustificare potenziali aumenti di prezzo, Apple punta sulla fotocamera migliorata e su altri miglioramenti. L'iPhone 14 Pro attualmente parte da $ 1,000 e il Pro Max da $ 1,100. Gli analisti prevedono che i modelli di iPhone 15 potrebbero costare dai 100 ai 200 dollari in più, mettendo alla prova la disponibilità dei consumatori a pagare di fronte all’inflazione post-pandemia.

Uno dei maggiori cambiamenti attesi è il passaggio alla ricarica USB-C, uno standard ampiamente utilizzato in moltissimi dispositivi. I cavi per porte Lightning di Apple, introdotti nel 2012, verranno gradualmente eliminati a causa di un mandato normativo europeo nel 2024. Resta incerto se il passaggio a USB-C sarà limitato al mercato europeo o si espanderà a livello mondiale. Tuttavia, i cavi USB-C sono già diffusi, rendendo la transizione relativamente conveniente per la maggior parte dei consumatori e offrendo velocità di ricarica e trasferimento dati più elevate.

Oltre agli iPhone, Apple in genere presenta i suoi ultimi smartwatch durante la sua vetrina annuale. L’evento pone anche le basi per il rilascio del nuovo sistema operativo, iOS 17, che sarà disponibile come download gratuito alla fine di questo mese. L'aggiornamento introdurrà funzionalità come la trascrizione dei messaggi in tempo reale e la possibilità di rispondere a una chiamata prima che la segreteria telefonica sia terminata.

Fonti: Associated Press