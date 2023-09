Apple si appresta a presentare iPhone 15 con aggiornamenti incrementali

Apple si sta preparando a svelare la sua attesissima gamma di iPhone 15, con un evento vetrina presso la sede di Cupertino, in California. L’azienda spera di rilanciare le vendite e dare ai consumatori più motivi per acquistare il suo prodotto di punta mentre si trova ad affrontare un lieve calo delle vendite. Non si prevede che l’iPhone 15 presenterà grandi progressi tecnologici, ma si concentrerà piuttosto su aggiornamenti incrementali ai chip, alla batteria e alle fotocamere del dispositivo.

Le voci suggeriscono che i modelli iPhone 15 includeranno un ritaglio che cambia forma sullo schermo chiamato "Dynamic Island" per le notifiche delle app, una funzionalità introdotta nei dispositivi Pro e Pro Max dello scorso anno. Inoltre, i modelli Pro e Pro Max possono essere dotati di un teleobiettivo in stile periscopio per una migliore fotografia a lunga distanza. Il teleobiettivo potrebbe potenzialmente offrire uno zoom ottico 6x, un passo avanti rispetto allo zoom ottico 3x della generazione precedente.

Si prevede che la fotocamera migliorata e altri aggiornamenti porteranno ad un aumento dei prezzi per i modelli Pro e Pro Max. Apple potrebbe aumentare i prezzi di ulteriori 100-200 dollari, nonostante l’inflazione post-pandemica eserciti pressioni sui bilanci delle famiglie. Un altro cambiamento significativo che Apple dovrebbe annunciare è il passaggio allo standard del cavo USB-C per caricare l'iPhone 15 e i modelli futuri. Questo cambiamento avviene quando le autorità di regolamentazione europee impongono l’eliminazione graduale dei cavi delle porte Lightning entro il 2024.

In termini di software, Apple è pronta a svelare iOS 17, il sistema operativo di prossima generazione per i suoi dispositivi. Questo aggiornamento introdurrà nuove funzionalità come la trascrizione in tempo reale dei messaggi di posta vocale, consentendo agli utenti di decidere se rispondere a una chiamata prima che la segreteria finisca.

Nel complesso, l'evento di lancio dell'iPhone 15 di Apple mira a generare entusiasmo tra i consumatori e ad aumentare le vendite. Sebbene i miglioramenti tecnologici possano essere incrementali, l’azienda spera che questi aggiornamenti, insieme ai cambiamenti previsti negli standard di ricarica, invoglino gli acquirenti a investire nell’ultima versione dell’iconico smartphone.

Fonte:

– [Fonte 1 – nessun URL]

– [Fonte 2 – nessun URL]