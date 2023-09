Apple prevede di svelare la nuova linea di iPhone con caricatore USB-C

Apple annuncerà oggi la sua nuova linea di iPhone, che dovrebbe presentare il passaggio dalle porte per caricabatterie Lightning a quelle USB-C. Questa mossa arriva dopo una controversia con l’Unione Europea (UE), che ha imposto che tutti i piccoli dispositivi, compresi i telefoni, debbano essere compatibili con i cavi di ricarica USB-C entro la fine del prossimo anno. L’UE sostiene che questo cambiamento ridurrà gli sprechi e farà risparmiare denaro ai consumatori.

Apple ha già sostenuto in precedenza che il suo cavo Lightning è più sicuro dei caricabatterie USB-C, già utilizzati da aziende rivali come Samsung. Tuttavia, l'azienda ora soddisfa i requisiti dell'UE. Si prevede che i nuovi modelli di iPhone verranno svelati all'evento Wonderlust di Apple, che in genere è il periodo dell'anno in cui vengono introdotti i nuovi iPhone.

Questo annuncio arriva in un momento in cui Apple si trova ad affrontare un calo delle vendite di iPhone a causa dei prezzi più alti. I clienti scelgono di ritardare l'aggiornamento ai modelli più recenti. Inoltre, la società è alle prese con le tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cina. I rapporti suggeriscono che il governo cinese sta vietando ai dipendenti pubblici di utilizzare i telefoni Apple.

Gli analisti prevedono che il passaggio a USB-C sarà l'obiettivo principale dell'annuncio di Apple. Yory Wurmser, Principal Analyst di Insider Intelligence, ritiene che l'evento di oggi presenterà anche i nuovi modelli di Apple Watch e AirPod, ma l'iPhone 15 sarà la versione più significativa per l'azienda. I politici dell’UE ritengono che l’introduzione di un caricabatterie comune semplificherà la vita degli europei ed eliminerà la necessità di caricabatterie obsoleti, con un conseguente risparmio sui costi di 250 milioni di euro all’anno per i consumatori.

Mentre alcuni consumatori potrebbero nutrire preoccupazioni riguardo al cambiamento del cavo, analisti come Avi Greengart di Techsponential prevedono che entro una generazione i consumatori accetteranno e si adatteranno al nuovo standard. Si prevede inoltre che Apple aumenterà i prezzi sui suoi modelli Pro insieme a miglioramenti alle fotocamere e ai chip di iPhone.

Il recente calo delle vendite di iPhone, che rappresentano quasi la metà dei ricavi totali di Apple, ha destato preoccupazione. Le restrizioni del governo cinese sugli iPhone negli uffici governativi e negli enti sostenuti dallo stato hanno avuto un impatto anche sulle azioni di Apple e sul sentiment del mercato. Tuttavia, analisti come Dan Ives di Wedbush ritengono che Apple abbia guadagnato una quota di mercato significativa in Cina e anticipano che qualsiasi potenziale divieto influenzerebbe solo una piccola parte delle vendite previste di iPhone nel paese.

Fonte:

- AFP

Definizioni:

– Porte per caricabatterie Lightning: le porte di ricarica proprietarie utilizzate dai dispositivi Apple.

– USB-C: una porta di ricarica universale che sta diventando lo standard del settore per molti dispositivi elettronici.

– Unione Europea (UE): un’unione politica ed economica di 27 paesi membri situati in Europa.

– Cavi di ricarica USB-C: i cavi USB-C, noti anche come USB Type-C, sono cavi reversibili in grado di trasmettere sia energia che dati.