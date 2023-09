Evento iPhone autunnale di Apple: voci e perdite

By

Il prossimo evento autunnale di Apple dedicato all'iPhone, soprannominato “Wonderlust”, è molto atteso. Si prevede che l’evento presenterà quattro nuovi iPhone e un paio di modelli di Apple Watch. Un cambiamento importante che probabilmente verrà sottolineato è il passaggio dai cavi Lightning a quelli USB-C, in conformità con le normative dell'Unione Europea.

I nuovi iPhone, che dovrebbero chiamarsi iPhone 15 e iPhone 15 Pro, probabilmente presenteranno dimensioni dello schermo simili a quelle dei loro predecessori. I modelli di fascia alta, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, molto probabilmente avranno display ProMotion con una frequenza di aggiornamento variabile a 120Hz. Un altro cambiamento degno di nota è l'introduzione delle porte USB-C, anche se si dice che solo i modelli di fascia alta avranno velocità di trasferimento dati più elevate.

Si prevede che Dynamic Island, il ritaglio del display introdotto nell'iPhone 14 Pro, verrà trasferito su tutti e quattro i modelli della serie iPhone 15. Questa sezione nera fluttuante a forma di pillola sotto la parte superiore dello schermo non solo nasconde la fotocamera anteriore e il sensore Face ID, ma visualizza anche avvisi e notifiche in tempo reale.

In termini di design, iPhone 15 Pro e Pro Max potrebbero passare dai telai in acciaio inossidabile ai telai in titanio, rendendoli più resistenti e leggeri. Sono previste anche lunette più sottili, ottenute attraverso un nuovo processo di produzione chiamato sovrastampaggio a bassa pressione di iniezione. La serie Pro potrebbe anche disporre di un pulsante di azione, simile all'Apple Watch Ultra, che sostituirebbe il tradizionale interruttore di disattivazione audio.

Si prevede che gli aggiornamenti della fotocamera della serie iPhone 15 includano un nuovo obiettivo periscopico esclusivo del modello Pro Max, che consentirà funzionalità di zoom ottico migliorate. Inoltre, i dispositivi saranno probabilmente dotati di un chip più veloce e di prossima generazione, come il presunto chip A3 Bionic da 17 nm per i modelli Pro e Pro Max.

Per quanto riguarda l'Apple Watch Series 9, si prevede che il principale cambiamento hardware sarà l'introduzione del chip S9, il primo vero aggiornamento del processore dal 2020. Anche se potrebbe non offrire cambiamenti significativi, l'Apple Watch Series 9 dovrebbe comunque essere un solido aggiornamento per gli appassionati di Apple Watch.

I preordini per i nuovi modelli di iPhone inizieranno probabilmente il venerdì successivo all'evento, con la disponibilità generale a partire da una settimana dopo. Tuttavia, vale la pena notare che questi nuovi modelli potrebbero avere un prezzo più elevato.

Fonte:

– “Engadget” di Cherlynn Low

– “Bloomberg” di Mark Gurman