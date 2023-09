Apple Watch Series 9: funzionalità migliorate e opzione Carbon Neutral

By

Apple ha presentato l’attesissimo Apple Watch Series 9, ricco di nuove funzionalità e che ha raggiunto un significativo traguardo ambientale. L'ultima versione dell'orologio più venduto al mondo include il potente SiP S9, un magico gesto del doppio tocco, un display più luminoso, Siri sul dispositivo più veloce con accesso ai dati sanitari, Precision Finding per iPhone e altro ancora. Apple Watch Series 9 funziona su watchOS 10, offrendo app ridisegnate, nuovi quadranti, funzionalità per il ciclismo e l'escursionismo e strumenti per il supporto della salute mentale.

Uno dei punti salienti è l'impegno di Apple a diventare carbon neutral. I clienti ora hanno la possibilità di scegliere un Apple Watch a zero emissioni di carbonio, un passo significativo verso l’obiettivo di Apple di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio nell’intera attività, nella catena di fornitura di produzione e nel ciclo di vita del prodotto entro il 2030.

Il SiP S9 alimenta l’Apple Watch Series 9, fornendo miglioramenti a livello di sistema e introducendo funzionalità come il nuovo gesto del doppio tocco e Siri sul dispositivo con accesso ai dati sanitari. L'orologio incorpora anche un motore neurale a 4 core per un'elaborazione più rapida delle attività di apprendimento automatico. Nonostante le sue maggiori capacità, l'S9 SiP mantiene la durata della batteria di 18 ore per tutto il giorno dei modelli precedenti.

Il gesto del doppio tocco offre un modo conveniente per controllare l'Apple Watch Series 9 con una sola mano e senza toccare il display. Questo gesto consente varie azioni, come fermare un timer, riprodurre e mettere in pausa la musica, posticipare una sveglia, rispondere e terminare le chiamate telefoniche e scorrere i widget. Il Neural Engine più veloce di Apple Watch Series 9 utilizza un algoritmo di apprendimento automatico per rilevare i movimenti specifici del polso e i cambiamenti nel flusso sanguigno associati al gesto del doppio tocco.

Un altro miglioramento degno di nota è il display più luminoso, che può raggiungere fino a 2000 nit, rendendo più facile la lettura in pieno sole. Il display può anche abbassarsi a un nit per gli ambienti bui, prevenendo disturbi in ambienti ravvicinati.

L'elaborazione Siri sul dispositivo consente risposte più rapide e affidabili, soprattutto per le attività che non richiedono connettività Internet. Inoltre, Siri può ora accedere ai dati sanitari dall’app Salute, consentendo agli utenti di ottenere informazioni sui loro ritmi di sonno, sui progressi delle attività e persino sui livelli di glucosio nel sangue. Gli utenti possono anche registrare i dati sanitari direttamente tramite Siri.

Apple Watch Series 9 introduce Precision Finding, che utilizza il chip Ultra Wideband (UWB) di seconda generazione per localizzare gli iPhone smarriti. Questa funzione fornisce distanza e direzione, insieme a indicazioni visive, tattili e audio.

Inoltre, watchOS 10 apporta vari miglioramenti, tra cui app ridisegnate, un nuovo Smart Stack per la visualizzazione rapida delle informazioni e funzionalità volte a promuovere la salute mentale.

Apple ha presentato ancora una volta un’impressionante linea di orologi, incorporando funzionalità all’avanguardia e rafforzando il proprio impegno per la sostenibilità ambientale.

Fonte: Apple