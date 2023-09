Social Media Giant X presenta il nuovo pulsante Mi piace in vista dell'evento Wonderlust di Apple

Il gigante dei social media X, precedentemente noto come Twitter, ha aggiornato il suo pulsante Mi piace giusto in tempo per l'attesissimo evento Wonderlust di Apple. L’evento presenterà prodotti di punta, tra cui la serie iPhone 15, la nuova serie Apple Watch e AirPods Pro con USB-C.

Il pulsante Mi piace modificato ora si divide in pezzi simili prima di riprendere la familiare forma a cuore. Questa animazione ricorda da vicino il video teaser rilasciato da Apple per l'evento Wonderlust, scatenando speculazioni su una potenziale collaborazione tra i due giganti della tecnologia.

Secondo un rapporto di Macrumors, i motivi metallici visualizzati nel video teaser di Apple potrebbero suggerire un passaggio al materiale in titanio per i modelli iPhone 15 Pro e Pro Max. Vale la pena notare che Apple utilizza queste distinte animazioni simili a Twitter dal 2020, quando furono introdotte per la prima volta durante l'evento "Time Flies". Inoltre, proprio come con la WWDC 2023, Apple ha incorporato un hashtag Twitter personalizzato con il logo della firma per l'evento Wonderlust.

Si prevede che l’evento Apple di oggi svelerà quattro nuovi modelli di iPhone: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. In risposta alle normative UE, si dice che Apple stia passando a USB Type-C con la serie iPhone 15. Mentre i modelli standard di iPhone 15 potrebbero avere velocità di ricarica limitate esclusivamente con cavi certificati Apple, iPhone 15 Pro e Pro Max offriranno funzionalità di trasferimento dati più veloci.

Oltre alla linea iPhone, Apple prevede anche di rilasciare aggiornamenti a due delle sue linee di orologi, vale a dire l'Apple Watch Series 9 e l'Apple Watch Ultra. Inoltre, ci sono speculazioni sull'implementazione futura della ricarica USB-C per i normali AirPods e AirPods Max.

Fonte:

– Macrumor