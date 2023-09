Apple svela la data dell'evento di lancio di iPhone 15: cosa aspettarsi

Apple ha annunciato ufficialmente che la tanto attesa serie iPhone 15 sarà lanciata il 12 settembre. Si prevede che questo evento presenterà non solo i nuovi iPhone ma anche altri entusiasmanti gadget. Per guardare il live streaming dell'evento, gli spettatori possono andare sul canale YouTube ufficiale di Apple o rimanere sintonizzati su India Today Tech per gli aggiornamenti.

Si dice che la serie iPhone 15 sia dotata di aggiornamenti significativi rispetto ai suoi predecessori. Anche se il design complessivo potrebbe rimanere simile con modifiche estetiche, si prevedono miglioramenti importanti in varie aree. Le indiscrezioni suggeriscono che Apple potrebbe aumentare i prezzi dei modelli iPhone 15 Pro, mentre le versioni standard e Plus potrebbero essere disponibili ai prezzi attuali.

In termini di specifiche, la gamma iPhone 15 è destinata a offrire una ricarica USB-C per tutti i modelli. I modelli Pro saranno alimentati dal chip A17 Bionic, mentre quelli standard presenteranno il chip A16. Inoltre, gli utenti possono aspettarsi schermi più grandi con cornici più sottili su tutti i modelli. Si dice che iPhone 15 e iPhone 15 Plus siano dotati della funzione "Dynamic Island", mentre i modelli Pro potrebbero avere un'elegante finitura in titanio e un obiettivo periscopico per funzionalità di zoom migliorate.

Durante l'evento, Apple dovrebbe presentare anche l'Apple Watch Serie 9, il successore dell'attuale Serie 8. È previsto anche l'Apple Watch Ultra, con componenti aggiornati e un nuovo processore S9. Inoltre si ipotizza l'introduzione di una custodia di ricarica USB-C per AirPods Pro.

Oltre al lancio dell'iPhone 15, è probabile che Apple riveli il programma di rilascio per iOS 17 e altri sistemi operativi.

Fonte:

– Ankita Garg, India Today Tech