Evento Apple 2023: lancio e aspettative della serie iPhone 15

Tra poche ore, Apple darà il via al suo evento annuale di settembre, noto come "Wonderlust", dove solitamente presenta l'ultima generazione di iPhone e altri prodotti. Quest’anno, tutti gli occhi sono puntati sull’attesissima serie iPhone 15, che dovrebbe apportare aggiornamenti e miglioramenti significativi alla linea di smartphone di punta di Apple.

Secondo quanto riferito, la serie iPhone 15 includerà l’iPhone 15 standard, l’iPhone 15 Plus più grande e i modelli premium: iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. I modelli standard dovrebbero avere uno schermo da 6.1 pollici, mentre i modelli Plus avranno uno schermo più grande da 6.7 ​​pollici. Un cambiamento notevole in tutti i modelli di iPhone 15 è il passaggio dalla porta Lightning alla porta USB-C, offrendo agli utenti una maggiore flessibilità nella connettività.

I modelli Pro, come al solito, avranno funzionalità premium e un prezzo più alto. Si dice che abbiano un design più sottile con cornici curve e un telaio in titanio anziché in acciaio inossidabile. Potrebbe anche esserci un pulsante “muto” ridisegnato che potrebbe fungere da pulsante di azione, ispirato all’Apple Watch Ultra.

Sotto il cofano, si prevede che iPhone 15 Pro e Pro Max saranno alimentati dal chip A3 aggiornato da 17 nanometri, che promette velocità più elevate e maggiore efficienza. Inoltre, i modelli Pro potrebbero includere un teleobiettivo migliorato per capacità fotografiche superiori.

I dettagli sui prezzi per la serie iPhone 15 rimangono incerti, ma si ipotizza un potenziale aumento di prezzo rispetto alla generazione precedente. L'analista Jeff Pu prevede che l'iPhone 15 Pro potrebbe partire da $ 1,099, mentre altre fonti suggeriscono un aumento di $ 100 per entrambi i modelli Pro, posizionando l'iPhone 15 Pro tra $ 1,099 e $ 1,199 e il Pro Max tra $ 1,199 e $ 1,299.

Il lancio della serie iPhone 15 arriva in un momento difficile per il settore degli smartphone, con un recente calo delle vendite. Le vendite di smartphone di Apple sono diminuite del 2.4% nell'ultimo trimestre, ma l'azienda mira a riaccendere l'interesse dei consumatori con le interessanti funzionalità e gli aggiornamenti della nuova gamma. Questi includono la tecnologia Dynamic Island, una potenziale rimozione dell’iconico notch e progressi innovativi della fotocamera come un obiettivo periscopico per iPhone 15 Pro Max.

Con l’evento Apple a poche ore di distanza, gli appassionati di tecnologia e i consumatori attendono con impazienza la presentazione ufficiale della serie iPhone 15 e altri entusiasmanti annunci. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sull'evento Wonderlust di Apple.

Fonte:

– Mark Gurman, informatore di eventi Apple

– DigiTimes

– Analista Jeff Pu