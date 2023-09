Evento Apple 2023: nuova serie iPhone 15 e altro in arrivo

Apple è pronta a svelare oggi la sua attesissima serie iPhone 15 all’evento Wonderlust. L'evento sarà trasmesso in live streaming dal quartier generale di Apple a Cupertino e si prevede che presenterà numerosi altri importanti lanci di prodotti, tra cui Apple Air Pods e orologi di nuova generazione.

Secondo Urban Dictionary, il termine “wonderlust” si riferisce al desiderio di essere in un costante stato di meraviglia. Sembra che Apple voglia mantenere i suoi utenti in un costante stato di meraviglia con la pletora di nuove uscite previste per quest'anno.

L'evento rivelerà anche le date di rilascio ufficiali per iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 17, precedentemente annunciate all'evento WWDC 23 dell'azienda a giugno.

Tradizionalmente, l'evento di settembre di Apple è riservato ai principali lanci hardware, in particolare all'ultima linea di iPhone. Quest’anno, la serie iPhone 15 includerà iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Speculazioni sull'iPhone 15 Pro Max

Alcune speculazioni suggeriscono che Apple potrebbe rinominare l'iPhone 15 Pro Max come modello "Ultra" a causa dell'inclusione di una porta di ricarica USB-C. Tuttavia, sembra che questo cambiamento non avverrà quest’anno. Apple è nota per le sue sorprese e potrebbe potenzialmente fare annunci inaspettati durante l'evento.

Come guardare il lancio dell'iPhone 15 in diretta?

Per guardare l'evento speciale Wonderlust di Apple, il metodo principale è tramite l'app Apple TV. Anche se l'elenco degli eventi potrebbe non essere disponibile in anticipo sull'app, Apple in genere lo aggiunge il giorno dell'evento. Assicurati di controllare l'elenco degli eventi il ​​giorno dell'evento. L'app Apple TV è accessibile su un'ampia gamma di dispositivi e consente agli utenti di sintonizzarsi utilizzando i propri dispositivi di streaming preferiti.

Fonte:

Urban Dictionary (definizione di 'wonderlust')

Menta