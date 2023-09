Evento "Wonderlust" di Apple: aspettative e lanci anticipati

L'attesissimo evento di Apple per il 2023, noto come "Wonderlust", inizierà stasera alle 10:30 IST. L’evento sarà trasmesso in live streaming dall’Apple Park in California. Gli appassionati di tecnologia e i fedelissimi di Apple sono ansiosi di assistere alla presentazione degli ultimi prodotti e aggiornamenti del gigante della tecnologia.

Si prevede che uno dei principali punti salienti dell'evento sarà la serie iPhone 15. Le speculazioni suggeriscono che Apple introdurrà quattro nuovi telefoni, vale a dire iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Si prevede che questi dispositivi apporteranno progressi significativi in ​​termini di prestazioni, capacità della fotocamera ed esperienza utente complessiva.

Oltre ai nuovi iPhone, Apple probabilmente annuncerà anche aggiornamenti alla sua gamma di smartwatch. Il prossimo evento potrebbe testimoniare l'introduzione dell'Apple Watch Series 9 e dell'Apple Watch Ultra di seconda generazione. Si prevede che questi nuovi modelli presenteranno funzionalità migliorate di monitoraggio della salute e del fitness, nonché opzioni di connettività migliorate.

Inoltre, si prevede che Apple rivelerà le prossime iterazioni dei suoi sistemi operativi, tra cui iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17, watchOS 10 e macOS Sonoma. Questi aggiornamenti introdurranno nuove funzionalità, misure di sicurezza migliorate e prestazioni migliorate per gli utenti di iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Watch in tutto il mondo.

Le voci suggeriscono anche che Apple svelerà una versione aggiornata dei suoi AirPods Pro, nota come AirPods Pro (2a generazione), durante l'evento "Wonderlust". Si prevede che questi auricolari stereo veramente wireless (TWS) offriranno una qualità del suono, una durata della batteria e un'esperienza utente complessiva migliorate.

Resta sintonizzato su Gadgets 360 per una copertura completa dell'evento Apple, che includerà informazioni dettagliate sul lancio della serie iPhone 15, sui nuovi modelli di Apple Watch, sugli aggiornamenti del sistema operativo e sugli AirPods Pro aggiornati.

Fonte: Nessuna fonte fornita.