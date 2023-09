Cosa aspettarsi dall'evento Apple 2023: iPhone 15, Apple Watch Series 9 e altro

L’attesissimo evento Apple 2023 è proprio dietro l’angolo e gli appassionati di tecnologia attendono con impazienza gli annunci che Apple ha in serbo per loro. Uno dei momenti salienti dell’evento dovrebbe essere la presentazione della nuova serie iPhone 15. Le voci suggeriscono che ci saranno quattro modelli nella gamma: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Un cambiamento interessante che potrebbe essere introdotto nei modelli “Pro” è l’uso di telai in titanio anziché in acciaio inossidabile.

L'evento Apple inizierà martedì alle 10:9, ora del Pacifico, e potrà essere trasmesso in live streaming su YouTube, sul sito Web di Apple o sull'app Apple Events su Apple TV. Oltre agli iPhone, ci sono anche aspettative di vedere l'Apple Watch Series 2, l'Apple Watch Ultra 7 ed eventualmente un nuovo iPad mini XNUMX.

Tra le serie iPhone 15, si prevede che iPhone 15 Pro Max ruberà la scena con la sua nuova e potente funzione di zoom periscopico. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, è probabile che Apple introdurrà questi interessanti prodotti al prossimo evento.

Per quanto riguarda la serie iPhone 15, le voci suggeriscono che l'iPhone 15 erediterà alcune funzionalità dell'iPhone 14 Pro, come una potente fotocamera da 48 MP e Dynamic Island. Si prevede che l'iPhone 15 Pro sarà alimentato dal chip A17 Bionic, che lo renderà incredibilmente veloce. Tuttavia, questi aggiornamenti potrebbero avere un prezzo più elevato. Si ipotizza inoltre che tutti i modelli di iPhone potrebbero passare a USB-C per una ricarica più rapida e che la ricarica wireless potrebbe diventare più accessibile.

In termini di prezzi, i prezzi di partenza previsti per la serie iPhone 15 sono i seguenti:

iPhone 15: $ 799

iPhone 15 Plus: $ 899

iPhone 15 Pro: a partire da $ 1099 se aumenta di $ 100

iPhone 15 Pro Max: a partire da un enorme $ 1299 se aumenta di $ 200

Un altro annuncio interessante che potrebbe essere fatto durante l'evento è l'Apple Watch Series 9. Anche se i dettagli al riguardo sono scarsi, si prevedono miglioramenti rispetto al modello precedente. Non c’è traccia di un Apple Watch Ultra 2, ma secondo quanto riferito Apple sta lavorando per aggiungere sensori di zucchero nel sangue e pressione sanguigna ai suoi futuri smartwatch.

Anche se una versione nuova di zecca degli AirPods potrebbe non essere svelata, potrebbero esserci modifiche alle custodie di ricarica. Si dice che Apple sostituirà il connettore Lightning con USB-C, allineandolo con il presunto interruttore per l'iPhone.

Oltre a questi annunci attesi, circolano voci vorticose sui nuovi MacBook, tra cui il MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici, nonché un MacBook Air da 15 pollici con chip M2. Sono in lavorazione anche nuovi iPad, con la possibilità che faccia la sua comparsa l'iPad mini 7. Inoltre si parla di un HomePod con display e dell'introduzione degli AirPods Max 2. E se il visore Apple VR/VR presentato in anteprima alla WWDC 2023 non sarà rivelato del tutto, maggiori dettagli potrebbero essere svelati a settembre.

Quindi preparati per un entusiasmante evento Apple, dove sarai testimone del futuro degli iPhone, degli Apple Watch e forse di alcune sorprese che Apple ha tenuto nascoste.

Fonti: voci e speculazioni basate su addetti ai lavori ed esperti del settore.