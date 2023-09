Apple annuncerà nuovi modelli di iPhone e altro al Keynote Event

Apple si sta preparando a rivelare la sua ultima gamma di modelli di iPhone durante il suo attesissimo evento keynote, intitolato “Wonderlust”. L'evento è previsto per martedì alle 10:XNUMX PT e sarà trasmesso in live streaming per il pubblico di tutto il mondo. Oltre ai nuovi iPhone, Apple potrebbe anche svelare un nuovo Apple Watch e fornire aggiornamenti sul prossimo visore Vision Pro VR.

Le voci suggeriscono che Apple introdurrà quattro modelli di iPhone di prossima generazione: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. In particolare, si prevede che i modelli “Pro” presenteranno un passaggio da telai in acciaio inossidabile a telai in titanio più leggeri e potenzialmente più sottili. Anche se ci sono speculazioni su come apparirà, i dettagli saranno tenuti nascosti fino alla conferenza.

Un cambiamento significativo che Apple probabilmente annuncerà è il passaggio dalla porta Lightning proprietaria alla porta USB-C più ampiamente adottata. Questo cambiamento è guidato dalle normative dell’UE e potrebbe avere implicazioni sul modo in cui i futuri acquirenti di iPhone interagiscono con i loro dispositivi. Resta da vedere come Apple presenterà e giustificherà questo cambiamento ai propri clienti.

Oltre alla presentazione dell'iPhone, Apple potrebbe cogliere l'occasione per svelare una nuova iterazione dell'Apple Watch. L’azienda ha una lunga esperienza nell’aggiornamento del suo popolare dispositivo indossabile su base annuale, anche se i dettagli riguardanti il ​​nuovo Apple Watch sono ancora scarsi.

Inoltre, Apple potrebbe brevemente parlare di Vision Pro, il suo tanto atteso visore per la realtà virtuale. Dato che l'evento iPhone sta attirando una notevole quantità di attenzione, non sarebbe sorprendente se Apple fornisse aggiornamenti sui progressi del Vision Pro prima del suo lancio previsto per il prossimo anno.

Per guardare il live streaming dell'evento keynote, gli spettatori possono accedervi direttamente sul sito Web ufficiale di Apple o tramite YouTube. L'evento sarà disponibile sul live streaming di YouTube e l'app Apple TV mostrerà l'evento dal vivo così come quelli precedenti per coloro che preferiscono utilizzare Apple TV.

Con l'imminente presentazione di nuovi modelli di iPhone, potenziali aggiornamenti per Apple Watch e approfondimenti sullo sviluppo del visore Vision Pro VR, l'evento principale di Apple promette un'entusiasmante vetrina delle ultime innovazioni e offerte dell'azienda.

