Apple annuncerà nuovi modelli di iPhone e potenziali aggiornamenti per Apple Watch e Vision Pro al Keynote Event

Apple è pronta a svelare la sua ultima gamma di modelli di iPhone durante il suo prossimo evento keynote "Wonderlust". Si dice che il colosso della tecnologia introdurrà la prossima generazione di iPhone, inclusi iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. È interessante notare che Apple potrebbe optare per telai in titanio invece che in acciaio inossidabile per i suoi modelli “Pro”, risultando in dispositivi più leggeri e cornici dello schermo potenzialmente più sottili. Anche se l'aspetto esatto rimane sconosciuto, la conferenza di Apple fornirà un primo assaggio di questi nuovi design.

In risposta alle normative UE, Apple dovrebbe inoltre sostituire la sua porta Lightning proprietaria con la porta USB-C più standard. Questo cambiamento rappresenta un’interessante opportunità per Apple di affrontare il modo in cui intende affrontare questo cambiamento e il modo in cui i consumatori risponderanno a questa alterazione.

Oltre ai modelli iPhone, Apple potrebbe cogliere l'occasione per introdurre una nuova iterazione dell'Apple Watch. Storicamente, l’azienda aggiorna la sua gamma di smartwatch su base annuale, anche se i dettagli specifici sui potenziali aggiornamenti per l’Apple Watch di quest’anno rimangono scarsi.

Inoltre, Apple potrebbe discutere del Vision Pro durante l'evento keynote. Sebbene le informazioni disponibili siano limitate, l’azienda prevede di lanciare il suo visore per realtà virtuale, Vision Pro, nel prossimo anno. Considerando la significativa attenzione raccolta dagli eventi iPhone di Apple, qualsiasi intuizione condivisa riguardo a Vision Pro alimenterà senza dubbio l'attesa per questo prossimo prodotto.

Per coloro che desiderano guardare l'evento, Apple trasmetterà in live streaming il keynote su YouTube, dove gli spettatori potranno accedere al live streaming direttamente su questa pagina. Gli utenti di Apple TV possono anche unirsi all'entusiasmo avviando l'app TV e individuando la sezione "Evento speciale Apple" per guardare l'evento dal vivo o rivisitare i keynote passati. In alternativa, le persone senza Apple TV o che preferiscono YouTube possono fare affidamento sulla sezione Eventi Apple del sito Web di Apple per trasmettere in streaming l'evento nel loro browser preferito, tra cui Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Google Chrome.

Nel complesso, l'evento principale di Apple promette di fornire una serie di annunci entusiasmanti, mostrando gli ultimi modelli di iPhone, potenziali aggiornamenti per Apple Watch e approfondimenti sull'attesissimo Vision Pro.

Definizioni:

– Porta Lightning: una porta di connettività proprietaria sviluppata da Apple per i suoi dispositivi mobili.

– Porta USB-C: un connettore standard ampiamente utilizzato che consente funzionalità di trasferimento dati e ricarica più veloci.

– Cornici in titanio: il componente strutturale che circonda i bordi dell'iPhone, che in questo caso sarebbe composto da titanio, offrendo durata e potenziale riduzione del peso.

