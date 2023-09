Apple si appresta ad annunciare i nuovi modelli di iPhone al keynote "Wonderlust".

Apple si sta preparando a svelare la sua ultima gamma di iPhone durante l'attesissimo evento keynote "Wonderlust". L'evento si svolgerà martedì alle 10:XNUMX PT e gli appassionati Apple di tutto il mondo potranno guardare l'annuncio dal vivo.

Secondo alcune indiscrezioni, il gigante della tecnologia dovrebbe introdurre quattro nuovi modelli di iPhone: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. In particolare, si ipotizza che i modelli “Pro” possano presentare un telaio in titanio anziché in acciaio inossidabile. Questo cambiamento potrebbe portare a dispositivi più leggeri e cornici dello schermo potenzialmente più sottili, offrendo agli utenti un’esperienza iPhone visivamente distinta.

Inoltre, Apple è pronta a conformarsi alle normative UE sostituendo la sua porta Lightning proprietaria con la porta USB-C più ampiamente utilizzata. Resta da vedere come Apple presenterà questa transizione e come i clienti risponderanno al cambiamento.

Oltre alla linea iPhone, Apple potrebbe anche svelare una nuova iterazione del suo popolare Apple Watch. L’azienda in genere aggiorna il suo dispositivo indossabile ogni anno, anche se al momento i dettagli sul nuovo Apple Watch sono scarsi.

L'evento keynote potrebbe anche fornire ad Apple una piattaforma per discutere brevemente del suo prossimo Vision Pro, un visore per realtà virtuale (VR) molto atteso che dovrebbe essere rilasciato il prossimo anno.

Per guardare lo streaming live dell'evento, gli spettatori possono sintonizzarsi direttamente su questa pagina poiché Apple trasmetterà la conferenza in streaming su YouTube. Gli utenti di Apple TV possono accedere all'app TV e accedere alla sezione "Evento speciale Apple" per trasmettere in streaming l'evento in diretta o rivedere gli eventi precedenti. Inoltre, coloro che non hanno una Apple TV o che preferiscono non utilizzare YouTube possono trasmettere in streaming l'evento tramite la sezione Eventi Apple sul sito ufficiale di Apple. Questo feed video è compatibile con tutti i principali browser, inclusi Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Google Chrome.

