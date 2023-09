Serie iPhone 15: prezzo, aggiornamenti e voci

Apple presenterà oggi la sua gamma di iPhone 15 all'evento "Wonderlust" e sono emerse numerose fughe di notizie e voci riguardo ai prezzi dei modelli di iPhone 15 Pro. Secondo queste fonti, i modelli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max vedranno un aumento significativo dei prezzi rispetto ai modelli dello scorso anno. Si prevede che l’iPhone 15 Pro Max avrà l’aumento di prezzo più alto.

Le voci suggeriscono che i modelli vanilla iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno lanciati allo stesso prezzo dei loro predecessori, ma alcuni rapporti indicano che potrebbe esserci un aumento marginale dei prezzi. D'altra parte, si dice che l'iPhone 15 Pro Max riceverà l'aumento di prezzo più marcato insieme all'aggiornamento più grande, che include un obiettivo della fotocamera in stile periscopio e un telaio in titanio.

Nuove informazioni da Macrumors suggeriscono che non ci sarà alcun aumento di prezzo per i modelli di iPhone 15 non professionali. Il modello base dell’iPhone 15 dovrebbe partire da $ 799, lo stesso prezzo dell’iPhone 14 dell’anno scorso. In India, il prezzo del modello base è stato fissato a Rs 79,900, ed è probabile che rimanga lo stesso quest'anno.

Si dice che i modelli iPhone 15 Pro presentino aggiornamenti di design come cornici più sottili e curve, nonché un nuovo telaio in titanio per sostituire il telaio in acciaio inossidabile. Circolano voci su un pulsante "muto" ridisegnato che potrebbe fungere da pulsante di azione simile all'Apple Watch Ultra. Questa modifica potrebbe sostituire il pulsante di attivazione/disattivazione laterale visto nelle generazioni precedenti di iPhone.

Si prevede che l’iPhone 15 Pro vedrà un aumento di prezzo di $ 100, a partire da $ 1099 negli Stati Uniti. Ciò potrebbe portare ad un aumento dei prezzi di almeno Rs 10,000 in India. Si dice che l’iPhone 15 Pro Max super premium avrà l’aumento di prezzo più elevato, con un possibile prezzo di partenza di $ 1299 negli Stati Uniti.

