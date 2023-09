Cosa aspettarsi (e non aspettarsi) dall'evento Wonderlust di Apple

Oggi è l'attesissimo evento Apple in cui il gigante della tecnologia svelerà la sua prossima generazione di iPhone. Sebbene ci siano state voci sul lancio di altri prodotti, si prevede che Apple si concentrerà principalmente sui suoi nuovi iPhone. Si prevede che verranno presentati quattro iPhone: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Inoltre, potrebbero fare la loro comparsa anche altri prodotti come Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2 e AirPods Pro di seconda generazione con una nuova porta USB Type-C.

Tuttavia, ci sono alcuni prodotti che probabilmente non verranno lanciati oggi. Uno di questi è il presunto iPhone 15 Ultra, che avrebbe dovuto avere funzionalità premium superiori alle varianti Pro. Un altro prodotto che potrebbe non essere svelato è l'Apple Watch X, che si ipotizza celebrasse il decimo anniversario dell'Apple Watch con funzionalità come un display MicroLED e un misuratore di pressione sanguigna. Si ritiene che Watch X sia ancora in fase di sviluppo e non sarà pronto per questo evento.

Ci sono state anche voci su Mac basati su M3, tra cui iMac, MacBook Air e MacBook Pro, ma questi dispositivi non dovrebbero essere lanciati stasera. Invece, i rapporti suggeriscono che Apple potrebbe introdurli a ottobre attraverso un comunicato stampa piuttosto che un evento di lancio dedicato.

Per quanto riguarda gli iPad, si dice che gli iPad Pro con tecnologia M3 e un nuovo iPad Air 6 siano in lavorazione, ma è improbabile che vengano presentati all'evento Wonderlust. Le voci suggeriscono che l'iPad Air 6 potrebbe essere rilasciato già il mese prossimo tramite un comunicato stampa.

Anche se è previsto il debutto dei nuovi AirPods Pro di seconda generazione con porta USB Type-C, non ci saranno cambiamenti significativi rispetto al modello attuale. Non è previsto che altre varianti di AirPods, come AirPods Pro 2, AirPods Max 3 e AirPods 2 con USB Type-C, vengano annunciate stasera.

In conclusione, si prevede che l’evento Apple Wonderlust si concentrerà principalmente sulla nuova linea di iPhone, con alcuni prodotti aggiuntivi come Apple Watch Series 9 e AirPods Pro 2nd Generation. Altri prodotti di cui si vocifera come l'iPhone 15 Ultra, l'Apple Watch X, i Mac basati su M3, i nuovi iPad e ulteriori modelli AirPods non verranno probabilmente svelati a questo evento.

Definizioni:

– Porta USB Type-C: un connettore universale che può essere utilizzato per la ricarica e il trasferimento dati su vari dispositivi.

– Display MicroLED: una tecnologia che utilizza LED microscopici per creare un display ad alta risoluzione con contrasto ed efficienza energetica migliori.

Fonte:

– [Titolo fonte]: [Fonte]

– [Titolo fonte]: [Fonte]