Apple presenta gli AirPods Pro (2a generazione) con funzionalità migliorate

Apple ha recentemente annunciato il lancio degli AirPods Pro (2a generazione), con numerosi aggiornamenti e funzionalità migliorate. I nuovi AirPods Pro (2a generazione) sono ora dotati della ricarica MagSafe (USB‑C), che offre una qualità del suono migliorata e un'esperienza audio più coinvolgente.

Secondo Apple, gli AirPods Pro 2 offrono fino al doppio della cancellazione attiva del rumore, nonché una modalità Trasparenza avanzata. Inoltre, l'esperienza audio spaziale è stata migliorata, offrendo agli utenti un'esperienza audio più coinvolgente. Per garantire una migliore vestibilità, gli AirPods Pro 2 sono dotati anche di una gamma ampliata di dimensioni dei cuscinetti per le orecchie.

Uno degli aggiornamenti degni di nota è l'aggiunta della funzionalità di ricarica USB‑C, che rende più conveniente per gli utenti caricare i propri dispositivi. I nuovi AirPods Pro sono inoltre dotati di una migliore resistenza alla polvere, vantando un grado di protezione IP54 sia per gli auricolari che per la custodia. Ciò consente agli utenti di portarli comodamente con sé nelle loro avventure all'aria aperta senza preoccuparsi dei danni causati dalla polvere.

Inoltre, gli AirPods Pro (2a generazione) introdurranno il Lossless Audio con Apple Vision Pro. Questa funzionalità consente una latenza estremamente bassa per un'esperienza audio fluida e di alta qualità. La combinazione del chip H2 negli ultimi AirPods Pro e Apple Vision Pro, insieme a un protocollo audio wireless rivoluzionario, consente audio lossless a 20 bit, 48 kHz con una latenza audio minima.

Apple ha anche accennato alla futura disponibilità di Apple Vision Pro, che dovrebbe migliorare ulteriormente l’esperienza audio wireless. Questa prossima funzionalità consentirà agli utenti di godere dell’esperienza audio wireless più avanzata del settore, migliorando l’intrattenimento, i giochi, le chiamate FaceTime e altre applicazioni audio.

Gli AirPods Pro (2a generazione) saranno disponibili per l'ordine a partire da oggi, con disponibilità in negozio a partire dal 22 settembre. Con questi aggiornamenti e miglioramenti, i nuovi AirPods Pro (2a generazione) mirano a fornire agli utenti un’esperienza audio ancora più fluida e coinvolgente.

