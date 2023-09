Il fornitore di Apple, Foxconn, spedirà iPhone 15 made in India, espandendo la produzione oltre la Cina

Il fornitore Apple Foxconn inizierà a spedire l’iPhone 15 Made in India poche settimane dopo che gli smartphone saranno stati lanciati dalle fabbriche cinesi. Questa mossa di Apple fa parte di un’iniziativa pluriennale volta a diversificare la propria produzione oltre la Cina e ridurre le vulnerabilità della catena di approvvigionamento. L’assemblaggio di iPhone in India non solo aiuterà Apple ad ampliare le proprie capacità produttive, ma anche a mitigare le incertezze commerciali causate dalle tensioni tra Washington e Pechino.

La struttura Foxconn a Sriperumbudur, Tamil Nadu, svolgerà un ruolo cruciale nel facilitare la spedizione delle ultime unità iPhone. Tuttavia, la produzione di iPhone 15 in India dipenderà dalla disponibilità di componenti, provenienti principalmente dalle importazioni, nonché dal graduale aumento delle linee di produzione presso lo stabilimento Foxconn vicino a Chennai.

Oltre a Foxconn, anche altri fornitori Apple che operano in India, come Pegatron Corp. e una struttura Wistron Corp. che presto verrà acquisita dal Gruppo Tata, dovrebbero iniziare l’assemblaggio di iPhone 15. Ciò rafforzerà ulteriormente la presenza produttiva di Apple in India.

L’iPhone 15 sarà lanciato oggi all’evento Wonderlust, insieme ad altri annunci tra cui la nuova serie Apple Watch e gli Apple AirPods. Si prevede che i modelli iPhone 15 e 15 Plus presenteranno un retro in vetro e lati in alluminio, mentre le versioni Pro di fascia alta passeranno a un design in titanio, rendendole più resistenti e leggere.

Nel complesso, la decisione di Apple di produrre iPhone in India è una mossa strategica per diversificare la propria catena di approvvigionamento e ridurre la propria dipendenza dalla Cina. Espandendo la propria produzione oltre la Cina, Apple mira a garantire una fornitura più resiliente e sicura dei suoi prodotti critici.

