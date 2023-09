Evento Apple 2023: iPhone 15, Apple Watch 9, AirPod Pro 2 e altro

Nel prossimo evento di lancio di Apple nel 2023, Apple annuncerà l’attesissima serie iPhone 15, insieme ad Apple Watch 9 e AirPod Pro 2. Si prevede che questo evento sarà una vetrina spettacolare delle ultime innovazioni di Apple.

La serie iPhone 15 comprenderà quattro nuovi modelli, tra cui iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Si dice che questi smartphone siano dotati del display Dynamic Island, introdotto per la prima volta nell'iPhone 14 Pro Max. Inoltre, i modelli iPhone 15 potrebbero essere dotati di una fotocamera principale da 48 MP e miglioramenti nella tecnologia dei sensori. Si prevede che la ricarica USB-C sarà una caratteristica standard su tutti i modelli di iPhone 15 e saranno alimentati dal chipset A16 Bionic. I prezzi per iPhone 15 e iPhone 15 Plus dovrebbero partire rispettivamente da $ 799 e $ 899.

Inoltre, Apple dovrebbe presentare anche l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max. Si dice che questi modelli Pro siano dotati di un chipset A17 Bionic e di un processo a 3 nm, che migliorerà ulteriormente le loro capacità prestazionali. Potrebbe esserci anche un aumento delle dimensioni della batteria per i modelli Pro. Inoltre, si dice che il pulsante di disattivazione dell'audio verrà sostituito con un pulsante di azione. Si prevede che la versione Pro Max dell’iPhone 15 sarà dotata di una fotocamera periscopica, che offre funzionalità di zoom migliorate. A causa della maggiore domanda, si prevede che questi modelli Pro avranno un aumento di prezzo rispetto alle versioni precedenti.

Oltre ai nuovi iPhone, Apple introdurrà anche l'Apple Watch 9, l'ultima versione del suo popolare smartwatch. Sfortunatamente, al momento le informazioni disponibili sull'Apple Watch 9 sono limitate.

Infine, Apple è pronta a rilasciare AirPod Pro 2, il successore del suo grande successo AirPod Pro. Si prevede che AirPod Pro 2 apporterà miglioramenti nella qualità del suono, nella durata della batteria e nelle prestazioni generali.

Tutti questi nuovi entusiasmanti prodotti saranno svelati all’evento Apple del 2023, segnando un’altra pietra miliare nel costante impegno di Apple verso l’innovazione e la tecnologia.

Fonti: AFP, Unsplash