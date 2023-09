Apple presenta la linea iPhone 15 all'evento Wonderlust

Apple ha annunciato il lancio della sua attesissima serie iPhone 15 all'evento Wonderlust. L'evento, che sarà trasmesso dall'ufficio Apple di Cupertino, ha presentato quattro nuovi iPhone: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Uno dei principali cambiamenti nella serie iPhone 15 è il passaggio al supporto USB Type-C. Secondo quanto riferito, questa mossa è dovuta alle normative UE che sostengono connessioni di dispositivi standardizzati. Mentre i modelli standard di iPhone 15 potrebbero avere velocità di ricarica limitate con i cavi certificati Apple richiesti, iPhone 15 Pro e Pro Max offriranno velocità di trasferimento dati più elevate.

In termini di design, i modelli iPhone 15 e 15 Plus dovrebbero presentare un retro in vetro e lati in alluminio. D'altra parte, le versioni Pro di fascia alta avranno un design in titanio, che le rende più resistenti e leggere. I modelli Pro saranno inoltre alimentati dal nuovo chipset A17, con conseguente miglioramento delle prestazioni e della durata della batteria.

Apple è inoltre pronta a rilasciare aggiornamenti alle sue linee di orologi, inclusi Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra. Questi orologi presenteranno alcune modifiche di design di base pur mantenendo lo stesso aspetto generale dei modelli dell'anno scorso.

Un altro annuncio entusiasmante è il piano di Apple di convertire i suoi accessori basati su Lightning in USB-C. I popolari AirPods Pro saranno uno dei primi prodotti a effettuare questa transizione. Apple intende inoltre introdurre la ricarica USB-C per i suoi normali AirPods e AirPods Max nel prossimo anno.

Inoltre, Apple svelerà i programmi di rilascio per iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 17, che erano stati precedentemente svelati all’evento WWDC 23 dell’azienda a giugno.

Nel complesso, l'evento Wonderlust di Apple promette entusiasmanti progressi nelle offerte di iPhone, orologi e accessori, affrontando al tempo stesso le pressioni normative e migliorando l'esperienza dell'utente.

Definizioni:

– USB Type-C: un connettore standardizzato e un'interfaccia cavo che consente un trasferimento dati e un'erogazione di energia più rapidi.

– Normative UE: norme stabilite dall'Unione Europea per garantire la compatibilità e la standardizzazione nelle connessioni dei dispositivi.

– Chipset A17: il chip del processore utilizzato nella serie iPhone 15 Pro, noto per le sue prestazioni migliorate e l'efficienza energetica.

