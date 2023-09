Apple sostiene il disegno di legge del Senato della California che richiede la rendicontazione dei gas serra

By

Apple ha pubblicamente approvato un disegno di legge del Senato della California che obbligherebbe le grandi aziende a segnalare le proprie emissioni di gas serra su base annuale. Il disegno di legge, proposto dal senatore Scott Wiener, mira a ritenere le imprese responsabili del loro contributo al cambiamento climatico.

In una lettera firmata dal Direttore per gli affari statali e locali di Apple, D. Michael Foulkes, l'azienda ha espresso l'importanza della misurazione e del reporting per comprendere l'impatto ambientale. Apple si unisce ad altre grandi aziende, tra cui Adobe, Ikea e Microsoft, nel sostenere il disegno di legge.

Se approvata, la legge imporrebbe alle aziende pubbliche e private con un fatturato annuo superiore a 1 miliardo di dollari e che operano in California di divulgare dati verificati sulle loro emissioni che contribuiscono al riscaldamento del pianeta. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la trasparenza e l’azione per il clima, evidenziando la necessità che le aziende si assumano la responsabilità della propria impronta ambientale.

Inoltre, è in discussione un disegno di legge separato che richiederebbe alle aziende che operano in California con un fatturato di 500 milioni di dollari di riferire sui rischi finanziari legati al clima. Ciò includerebbe informazioni sull’eventuale stanziamento di budget per maggiori costi di conformità e assicurativi dovuti agli impatti climatici.

Apple elogia in particolare l’inclusione nel disegno di legge delle emissioni Scope 3, che includono le emissioni indirette relative alle catene di fornitura e agli utenti finali delle aziende. Suggeriscono inoltre di concedere tempo sufficiente per la raccolta dei dati, il controllo di qualità e la revisione da parte di terzi delle emissioni di Ambito 1 e Ambito 2, che si riferiscono alle emissioni derivanti dalle operazioni e al consumo di energia.

L’approvazione di questa legislazione da parte di Apple riflette il crescente riconoscimento da parte delle grandi aziende che la trasparenza e la rendicontazione sono essenziali per affrontare il cambiamento climatico. Divulgando pubblicamente le proprie emissioni, le aziende possono compiere passi tangibili verso la riduzione del proprio impatto ambientale e contribuire agli sforzi di sostenibilità globale.

