Abbraccia l'autunno agli Apple Days e al Market To Go nella Lehigh Valley

Preparatevi ad accogliere la stagione autunnale nella Lehigh Valley al prossimo festival Apple Days organizzato da Historic Bethlehem Museums & Sites. Questo festival autunnale si svolgerà presso la scenografica Burnside Plantation sabato e domenica dalle 10:5 alle XNUMX:XNUMX

Apple Days offre una gamma di attività e attrazioni per visitatori di tutte le età. Dai cibi e dessert deliziosi alla musica dal vivo e alle dimostrazioni storiche, ce n'è per tutti i gusti. I partecipanti possono anche godersi passeggiate su pony e varie attività per bambini.

Quest’anno, Apple Days introduce alcune entusiasmanti novità al festival. Per la prima volta sabato ospiteranno un torneo di cornhole. I partecipanti possono formare una squadra di due persone e competere per avere la possibilità di vincere. Inoltre, gli amanti degli animali possono riunirsi e osservare gli adorabili maialini creare opere d'arte colorate. I dipinti “Pigcasso”, disponibili per l'acquisto, costituiscono souvenir unici.

I visitatori possono anche partecipare alla celebrazione della festa del 275° compleanno di Burnside. Aiuta a preparare una festa di compleanno a tema coloniale partecipando ad attività come lavare i vestiti, cucinare dolcetti di compleanno e apparecchiare la tavola.

Oltre alle attività del festival, Historic Bethlehem Museums & Sites offre ai giovani artisti l’opportunità di partecipare a un concorso per la progettazione del logo di Apple Days. Il design vincitore creato da uno studente delle classi 3-6 sarà presentato in tutte le promozioni di marketing per gli Apple Days 2024.

I biglietti d'ingresso per gli Apple Days sono disponibili per l'acquisto, con sconti per la prenotazione. L'ingresso generale costa $ 10 prima di sabato e $ 12 il giorno dell'evento. I bambini (4-17 anni) possono entrare per $ 5. Sono disponibili anche pacchetti famiglia, con pacchetti da un giorno al prezzo di $ 25 (per due adulti e due bambini) e pacchetti da due giorni a $ 30 (validi per sabato e domenica). Per coloro che sono interessati a degustare birre locali, i pass per la Apple Brewery Tent possono essere acquistati per $ 25 prima di sabato e $ 27 il giorno dell'evento.

Se hai voglia di dessert, puoi preordinarli e ritirarli venerdì al Market to Go. Tuttavia, se ritiri i dolci preordinati il ​​sabato o la domenica, è richiesto l'ingresso al festival.

Il parcheggio nell'area del festival è limitato, quindi è consigliabile parcheggiare presso il Moravian University Lot sul lato est di Monocacy Creek e fare una breve passeggiata fino al festival. Il servizio navetta è disponibile dalla Nitschmann Middle School alla Burnside Plantation per coloro che preferiscono non guidare.

Partecipando agli Apple Days, non solo ti divertirai, ma sosterrai anche i musei e i siti storici di Betlemme nella loro missione di preservare 20 monumenti storici di Betlemme. Inoltre, contribuirai all'economia locale sostenendo la Lehigh Valley e le imprese regionali.

Per biglietti e ulteriori informazioni, visitare Historicbethlehem.org.

Fonte:

Musei e siti storici di Betlemme.