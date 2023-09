Nuova linea iPhone 15 presentata da Apple con riduzioni di prezzo per gli utenti irlandesi

Apple ha presentato ufficialmente la sua ultima linea di iPhone e smartwatch, con l'annuncio della gamma iPhone 15 e dell'Apple Watch Series 9. Mentre il colosso della tecnologia ha aumentato i prezzi dei suoi iPhone negli Stati Uniti, gli utenti irlandesi riceveranno uno sconto. L'iPhone 15 Pro parte da 1,239 euro, un taglio di prezzo di 100 euro rispetto al modello dell'anno scorso. L'iPhone 15 partirà da 979 euro, rispetto ai 1,029 euro di un anno fa. Anche l'iPhone 15 Plus ha avuto il suo prezzo ridotto da 1,129 € a 1,179 €.

Apple mira a migliorare l’esperienza complessiva dell’utente con i suoi nuovi dispositivi, nonostante le sfide poste dall’attuale crisi del costo della vita. I nuovi iPhone promettono una migliore qualità delle chiamate, della fotografia e l’adozione di una porta di ricarica USB standard. I modelli iPhone 15 Pro saranno dotati di un pulsante di azione personalizzabile, mentre l'iPhone 15 Pro avrà un design in titanio più resistente e un sistema di fotocamere più potente.

La gamma iPhone 15 sarà dotata del chip A16, mentre i modelli Pro avranno il chip A17 aggiornato. L'iPhone 15 ha adottato anche la connessione USB C per la ricarica e il trasferimento dati, nel rispetto della scadenza dell'UE per standardizzare la ricarica entro il 2024. Inoltre, Apple ha ampliato le funzionalità satellitari di emergenza dell'iPhone, aggiungendo l'Assistenza stradale via satellite.

Apple ha anche introdotto l'Apple Watch Series 9, che presenta una funzione di controllo dei gesti, l'elaborazione delle richieste Siri sull'orologio stesso e una migliore integrazione con l'HomePod. L’azienda continua a dare priorità alla sostenibilità, impegnandosi a eliminare la plastica dagli imballaggi, utilizzare materiali riciclati al 100% e fare affidamento su fonti di energia pulite e rinnovabili.

Fonte:

– Paolo Pascatore, analista di PP Foresight

– Annuncio ufficiale di Apple

Definizioni:

– USB C: una connessione bus seriale universale comunemente utilizzata per la ricarica e il trasferimento di dati nei dispositivi elettronici.

– Chip A16 e A17: si riferisce ai processori utilizzati nei dispositivi Apple, dove A17 è la versione più recente e più potente.

– Funzionalità satellitari di emergenza: la capacità di un dispositivo di connettersi a una rete satellitare per la comunicazione e l'assistenza in situazioni di emergenza.