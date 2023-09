Apple presenterà iPhone 15 all'evento Keynote annuale

Apple è pronta a rivelare la sua ultima generazione di dispositivi, incluso l'attesissimo iPhone 15, durante il suo evento annuale del 12 settembre. Analisti e consumatori attendono con impazienza l'evento, sperando di testimoniare le offerte innovative del marchio tecnologico.

Phillip Shoemaker, direttore fondatore dell'App Store di Apple e direttore esecutivo di Identity.com, sottolinea la necessità per Apple di espandere il proprio ecosistema aprendo nuove strade per l'App Store. Shoemaker suggerisce di estendere le funzionalità dell'App Store e di consentire a nuovi tipi di app approvate di entrare nel mercato. Tuttavia, riconosce che Apple ha esitato ad apportare tali modifiche in passato.

L’App Store è stato a lungo elogiato per il suo controllo di qualità e le misure di sicurezza, ma criticato per il suo approccio a “sistema chiuso”. I critici sostengono che questo approccio limita i tipi di app che possono essere sviluppate e lascia poco spazio all’innovazione. Shoemaker ritiene che sia fondamentale per Apple abbracciare nuove forme di funzionalità e lottare per una maggiore flessibilità all'interno dell'App Store.

Oltre a discutere dell'App Store, Shoemaker condivide anche approfondimenti sulle fasce di prezzo previste per i prossimi dispositivi iPhone 15. Sebbene i dettagli specifici siano scarsi, si ipotizza che i nuovi iPhone offriranno funzionalità avanzate e prestazioni migliorate, il che potrebbe comportare un prezzo più elevato.

Con l’avvicinarsi dell’evento annuale di Apple, l’attesa e l’entusiasmo per la presentazione dell’iPhone 15 continuano a crescere. Sia gli appassionati di Apple che gli appassionati di tecnologia sono ansiosi di vedere cosa ha in serbo l'azienda e se fornirà l'innovazione e i miglioramenti che si aspettano dall'iconico marchio.

