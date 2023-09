Apple riceve il brevetto per il materiale nero opaco, potrebbe portare una variante su iPhone e MacBook

Apple ha ottenuto un brevetto che consente all'azienda di utilizzare un materiale nero opaco sui suoi prodotti, inclusi iPhone e MacBook. Il brevetto, depositato nel 2020, è stato recentemente approvato dall’Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti (USTPO).

L'uso del nero opaco nei prodotti Apple è stato popolare tra i consumatori, come evidenziato dal rilascio della variante nera opaca dell'iPhone 7 diversi anni fa. Tuttavia, il feedback per la serie iPhone 7 non è stato abbastanza positivo da consentire ad Apple di continuare a offrire il modello. Questo brevetto suggerisce che Apple ora prende sul serio il materiale nero opaco e vuole garantire che i suoi prodotti soddisfino la qualità desiderata prima di lanciarli sul mercato.

Il brevetto consente ad Apple di utilizzare parti nere opache anodizzate che offrono una finitura impeccabile e senza spazi vuoti. Le immagini che accompagnano il brevetto suggeriscono anche la possibilità di una variante nera opaca per iPhone e Apple Watch. Anche se è improbabile che ciò accada quest’anno, dato che la nuova serie iPhone 15 verrà lanciata a breve, il brevetto suggerisce che nel prossimo futuro potrebbe essere introdotto un iPhone nero opaco.

Oltre agli iPhone, il brevetto apre le porte ai MacBook neri opachi, che Apple non offriva da decenni. Le skin nere opache sono popolari tra gli utenti MacBook e questo brevetto indica che Apple potrebbe prendere in considerazione un'opzione nera opaca per i suoi laptop.

Per quanto riguarda la prossima serie iPhone 15, che dovrebbe includere modelli come iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, ci sono voci di importanti aggiornamenti della fotocamera, incluso un obiettivo periscopico. I modelli Pro possono anche presentare un corpo in titanio, aumentando potenzialmente il prezzo del prodotto.

È chiaro che Apple sta esplorando nuove opzioni per i suoi prodotti e il brevetto per il materiale nero opaco suggerisce che l'azienda stia attivamente considerando l'introduzione di questa variante. Mentre i fan entusiasti attendono con impazienza l'uscita della serie iPhone 15, solo il tempo dirà se tra le offerte sarà presente un'opzione nera opaca.

Fonte:

– Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti (USTPO)