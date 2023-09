Apple dovrebbe presentare iPhone 15 con ricarica USB-C

Apple è pronta a rilasciare l'attesissimo iPhone 15, con voci che indicano che abbandonerà il suo caricabatterie Lightning proprietario a favore della ricarica USB-C. Questa mossa consentirebbe la ricarica universale e semplificherebbe il processo di ricarica su vari dispositivi e marchi.

L'anno scorso, l'Unione Europea ha approvato una legge che impone a smartphone, tablet e altri piccoli dispositivi di supportare la ricarica USB-C entro il 2024. Questa legislazione mira a ridurre il numero di caricabatterie e cavi con cui i consumatori devono confrontarsi quando acquistano nuovi dispositivi, nonché in quanto promuovono la compatibilità tra dispositivi prodotti da diversi produttori.

Sebbene questo cambiamento possa sembrare significativo per gli iPhone, Apple ha già convertito i suoi iPad e MacBook alla ricarica USB-C. Tuttavia, l'azienda si è opposta al cambiamento su iPhone. Il vicepresidente senior del marketing mondiale di Apple, Greg Joswiak, aveva precedentemente sottolineato il valore e l'ubiquità del caricabatterie Lightning, ma aveva riconosciuto che la società avrebbe rispettato il mandato dell'UE.

La decisione dell'UE è in linea con i suoi sforzi per affrontare il problema dei rifiuti elettronici. Tuttavia, il passaggio ai caricabatterie USB-C potrebbe inizialmente generare più rifiuti elettronici man mano che le persone eliminano gradualmente i cavi Lightning. Probabilmente Apple dovrà sviluppare un programma di riciclaggio dei cavi Lightning per mitigare l’impatto ambientale.

Ci sono anche ragioni finanziarie dietro la resistenza di Apple al cambiamento. Il caricabatterie Lightning è stato una proficua fonte di entrate per Apple, sia attraverso la vendita di cavi Lightning che di accessori e cavi di terze parti che passano attraverso il suo programma Made For iPhone. Il passaggio a USB-C significherebbe rinunciare a parte di questo controllo e passare a un ecosistema più aperto e universale.

Non è chiaro se il passaggio a USB-C sarà implementato su tutti i modelli di iPhone 15 o limitato ai dispositivi Pro. Tuttavia, non si prevede che il passaggio alla ricarica USB-C costituisca l’unica motivazione per l’aggiornamento da parte dei consumatori. Molti dispositivi mobili, inclusi gli iPad e i MacBook di Apple, utilizzano già USB-C, quindi l’accesso ai cavi di ricarica non dovrebbe essere difficile o costoso.

A lungo termine, un sistema di tariffazione universale presenta evidenti vantaggi per i consumatori. Questo passaggio allineerà inoltre gli iPhone alla crescente tendenza all’utilizzo di USB-C in altri dispositivi. Sebbene si possa ipotizzare un potenziale passaggio alla ricarica wireless in futuro, attualmente è limitato da velocità di ricarica più lente rispetto alla ricarica cablata.

Fonte:

-"Apple è pronta a svelare l'iPhone 15 con ricarica USB-C, segnando la possibile fine dell'era dei cavi Lightning" (CNN)

– Definizione di caricabatterie Lightning: un cavo di ricarica proprietario sviluppato da Apple per i suoi dispositivi.

– Definizione di caricabatterie USB-C: uno standard di ricarica universale che consente una ricarica più rapida e compatibilità tra vari dispositivi e marchi.