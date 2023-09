I chip Apple sono prodotti negli Stati Uniti, ma il confezionamento viene ancora effettuato a Taiwan

Secondo The Information, i chip Apple, prodotti dalla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), saranno realizzati nel nuovo stabilimento di Phoenix, in Arizona, come annunciato dal CEO di Apple Tim Cook. Tuttavia, questi chip dovranno essere rispediti a Taiwan per l'assemblaggio perché la fabbrica in Arizona non dispone delle strutture necessarie per confezionare i chip più avanzati.

Il confezionamento è la fase finale della fabbricazione del chip, in cui i componenti vengono assemblati all'interno di un alloggiamento per migliorare la velocità e l'efficienza energetica. Mentre i chip per iPad e Mac possono essere confezionati al di fuori di Taiwan, i chip per iPhone devono essere assemblati nel paese. Questo metodo di confezionamento è utilizzato da Apple dal 2016.

Oltre ad Apple, TSMC ha anche altri clienti come NVIDIA, AMD e Tesla, i cui modelli di chip, incluso l'H100 di NVIDIA, dovranno essere rispediti a Taiwan per l'imballaggio. Si dice che la confezione avanzata utilizzata sull'iPhone venga utilizzata da Google anche per i suoi futuri telefoni Pixel.

Il governo degli Stati Uniti, attraverso il CHIPS Act, ha stanziato ingenti finanziamenti per incentivare la produzione di chip negli Stati Uniti e ridurre la dipendenza dai fornitori esteri. Questa mossa mira a rilanciare l’industria statunitense dei semiconduttori nel contesto delle tensioni con la Cina su Taiwan.

Sebbene il governo abbia istituito un programma nazionale di produzione avanzata di imballaggi per portare gli imballaggi di chip negli Stati Uniti, sta ricevendo finanziamenti significativamente inferiori rispetto alla produzione di chip. L'Istituto dei circuiti stampati ha affermato che ciò indica una mancanza di priorità per l'imballaggio. TSMC non ha in programma di costruire strutture di imballaggio negli Stati Uniti a causa degli elevati costi coinvolti e probabilmente offrirà in futuro qualsiasi metodo di imballaggio a Taiwan.

Fonte:

- L'informazione