Apple adotterà lo standard USB-C per le future versioni di iPhone

Dopo anni di resistenza, Apple Inc. ha finalmente capitolato allo standard USB-C e lo utilizzerà per tutte le future versioni di iPhone. L'azienda utilizza la sua porta Lightning proprietaria per la ricarica dei dispositivi dal 2012. Sebbene la porta Lightning sia stata un punto di forza unico per Apple, è stata anche un peso per i consumatori a causa dell'elevato costo dei cavi sostitutivi.

La decisione di passare a USB-C arriva dopo che l'Unione Europea (UE) ha firmato un mandato di ricarica comune nell'ottobre 2022. Secondo il mandato, tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere venduti nell'UE devono avere un caricabatterie USB Type-C. porta. I laptop seguiranno l’esempio nel 2026. La direttiva è stata adottata per ridurre gli acquisti inutili di caricabatterie e standardizzare la ricarica tra i dispositivi.

Apple si è fortemente opposta al mandato di ricarica comune, sostenendo che soffoca l’innovazione. Tuttavia, da allora la società ha ammesso di non avere altra scelta se non quella di conformarsi. In effetti, Apple ha già incorporato USB-C nel suo iPad Air nel 2020 e nell’iPad di decima generazione nel 10. Ora l’azienda estenderà questa standardizzazione allo spazio iPhone.

Il passaggio a USB-C porterà comodità ai consumatori, poiché non avranno più bisogno di portare con sé più cavi di ricarica per dispositivi diversi. Inoltre, probabilmente ridurrà il costo dei cavi sostitutivi, poiché i cavi USB-C sono più facilmente disponibili e generalmente meno costosi dei cavi Lightning.

La decisione di Apple di adottare lo standard USB-C per le future versioni di iPhone sarà svelata ufficialmente il 12 settembre con il lancio dell'iPhone 15. Questo segna la fine di un'era per Apple e l'inizio di un'esperienza di ricarica più universale per i consumatori.

