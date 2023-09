Le azioni Apple crollano a causa delle restrizioni cinesi

By

Le azioni Apple hanno subito un duro colpo la scorsa settimana a seguito delle notizie secondo cui la Cina sta imponendo restrizioni ai dipendenti governativi sull’utilizzo di iPhone e altri dispositivi Apple per scopi lavorativi. Queste restrizioni hanno suscitato preoccupazione tra gli investitori, soprattutto considerando che la Cina rappresenta circa il 20% delle entrate di Apple. Il potenziale danno all'attività di Apple in vista dell'evento di lancio del nuovo iPhone, chiamato “Wonderlust”, previsto per martedì, ha portato a una diminuzione della fiducia degli investitori.

Un analista, Thiago Kapulskis di Itau BBA, ritiene che l'attuale valutazione del titolo sia difficile da comprendere dato il rallentamento della crescita. Storicamente, le azioni Apple vengono scambiate con un rapporto prezzo/utili (P/E) di circa 19. Tuttavia, a causa dell’aumento della domanda alimentata dalla pandemia di Covid-19, le azioni sono attualmente scambiate a 27 volte il P/E a termine. Nonostante ciò, la società ha registrato per due trimestri consecutivi un calo dei ricavi totali e degli utili netti. Kapulskis suggerisce che questi fattori rendono il momento opportuno per vendere allo scoperto il titolo, con un calo previsto del 9% rispetto ai livelli attuali.

Il potenziale impatto della Cina sulle entrate di Apple è un altro motivo di preoccupazione. Sebbene le restrizioni attualmente si applichino solo ai dipendenti pubblici, Kapulskis stima che l’impatto complessivo sulle entrate sarebbe inferiore all’1%. Il secondo scenario, che ipotizza un sentiment negativo e un boicottaggio più ampio simile agli incidenti passati che hanno coinvolto marchi come Nike, potrebbe potenzialmente comportare una perdita di entrate del 5% per Apple.

Nonostante queste preoccupazioni, Kapulskis per il momento sta trattenendo la vendita allo scoperto del titolo. L'evento “Wonderlust”, durante il quale Apple dovrebbe presentare il suo nuovo iPhone 15, l'Apple Watch Series 9, un modello aggiornato di AirPods e un iPad mini 7, potrebbe avere un impatto significativo sulla performance del titolo. Tuttavia, Kapulskis suggerisce che gli investitori istituzionali sono diventati negativi sulle azioni Apple e potrebbero limitare qualsiasi potenziale movimento al rialzo per il titolo.

Nel complesso, mentre persistono le preoccupazioni relative alla Cina e all'attuale valutazione di Apple, gli effetti dell'evento “Wonderlust” e i sentimenti degli investitori istituzionali influenzeranno probabilmente la performance futura del titolo.

– Thiago Kapulskis, analista di Itau BBA

– “Street Signs Europe” della CNBC

– Analisti della Bank of America