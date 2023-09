In questo articolo esploreremo le migliori app per iPhone gratuite e a pagamento negli Stati Uniti. Queste app offrono una varietà di funzionalità e soddisfano interessi ed esigenze diverse.

Tra le migliori app gratuite per iPhone negli Stati Uniti, un'app degna di nota è Temu: Shop Like a Billionaire. Temu consente agli utenti di acquistare articoli di lusso e sperimentare lo stile di vita di un miliardario. Un'altra app popolare è YouTube TV, che offre agli utenti un'ampia gamma di contenuti in streaming. Anche TikTok, noto per i suoi brevi video virali, fa parte della lista.

D'altra parte, le app per iPhone più pagate negli Stati Uniti includono Minecraft, un gioco molto popolare che consente ai giocatori di creare i propri mondi. Geometry Dash è un'altra app a pagamento che combina musica e gameplay basato sulle abilità. Il noto gioco da tavolo MONOPOLY ha anche una versione digitale disponibile per gli utenti iPhone.

Altre app a pagamento che fanno parte della lista includono Heads Up!, un divertente gioco di società, e Plague Inc., un gioco di simulazione strategica in cui i giocatori creano ed evolvono un agente patogeno per infettare e spazzare via l'umanità.

Queste app offrono una gamma di opzioni di intrattenimento, dai giochi alle esperienze di vita. Che tu stia cercando un'esperienza di shopping di lusso o un gioco accattivante con cui giocare, ci sono opzioni disponibili sull'App Store.

Fonte:

– Temu: fai acquisti come un miliardario, Temu

– YouTubeTV, Google LLC

– TikTok, TikTok Ltd

– Minecraft, Mojang

– Geometry Dash, RobTop Games AB

– MONOPOLY, Marmalade Game Studio

– Attenzione!, Warner Bros.

– Plague Inc., Ndemic Creations

Nota: gli URL sono stati rimossi dalle fonti.