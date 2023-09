Apple Watch Series 9: nuove funzionalità e miglioramenti

Di Jay Peters

Apple ha recentemente presentato il suo ultimo smartwatch, l'Apple Watch Series 9, al suo evento Wonderlust. La Serie 9 è dotata di numerose nuove funzionalità e miglioramenti che ne migliorano la funzionalità e l'esperienza utente.

Un'aggiunta degna di nota è il nuovo S9 SiP (System in Package), che vanta una potente CPU con 5.6 miliardi di transistor, una GPU più veloce del 30% e un motore neurale a quattro core. Questo aggiornamento consente di elaborare le richieste Siri direttamente sul dispositivo, con conseguente migliore reattività. Inoltre, lo smartwatch ora include un chip a banda ultra larga di seconda generazione, che migliora la precisione di rilevamento quando è collegato a un iPhone.

L'Apple Watch Series 9 è dotato anche di un display più luminoso, in grado di raggiungere i 2000 nit, ovvero il doppio della luminosità massima del suo predecessore, la Series 8. Questo display migliorato garantisce una migliore visibilità anche in ambienti esterni luminosi.

Un'aggiunta notevole alla Serie 9 è il gesto del "doppio tocco", simile alla funzione di tocco dimostrata con Apple Vision Pro. Ciò consente agli utenti di rispondere alle telefonate o interagire con l'orologio toccando insieme l'indice e il pollice. La funzione di doppio tocco sarà disponibile tramite un aggiornamento software a ottobre.

In termini di opzioni di design, la Serie 9 sarà disponibile in alluminio in una gamma di colori, tra cui rosa, starlight, argento, mezzanotte e rosso prodotto. Le versioni in acciaio inossidabile saranno disponibili in oro, argento e grafite. I preordini possono essere effettuati a partire da martedì, con disponibilità prevista per il 22 settembre. Il modello base parte da $ 399.

Apple ha anche apportato miglioramenti ambientali con la Serie 9. Se abbinato al nuovo cinturino Sport Loop, l'Apple Watch Serie 9 diventa il primo prodotto Apple a zero emissioni di carbonio. Inoltre, l'imballaggio più piccolo consente una spedizione più efficiente.

L'Apple Watch Serie 9 segue la Serie 8 dello scorso anno, che ha introdotto sensori di temperatura e rilevamento degli urti. Vale anche la pena menzionare l'Apple Watch Ultra, un modello più robusto con uno schermo più grande e un pulsante di azione separato. La Serie 9 verrà fornita con watchOS 10, l'ultimo sistema operativo per smartwatch di Apple che offre un'interfaccia utente rinnovata e versioni aggiornate delle app principali.

Nel complesso, l'Apple Watch Series 9 offre aggiornamenti significativi in ​​termini di prestazioni, luminosità del display e funzionalità innovative. Continua a essere un'opzione smartwatch leader per gli utenti che cercano un mix di stile, funzionalità e consapevolezza ambientale.

